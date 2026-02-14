Blitzstart im Dauerregen: Göppinger Generalprobe glückt

Unter einem grauen Himmel, der seine Schleusen unaufhörlich geöffnet hielt, suchte der 1. Göppinger SV heute die finale Form vor dem Ernstfall. Es war ein Nachmittag, der den Fußball in seiner reinsten, ungeschönten Form zeigte: 60 treue Zuschauer trotzten dem Dauerregen, um Zeuge einer Generalprobe zu werden, die mehr war als nur ein bloßer Testlauf. Gegen den Verbandsligisten TSV Oberensingen feierte die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli einen hart erkämpften 3:2-Sieg, der vor allem durch eine furiose Anfangsphase und unbändigen Teamgeist geprägt war.
Furioser Doppelschlag in der Anfangsphase
Es dauerte nicht lange, bis der Oberligist klarmachte, wer der Herr im Hause ist. Trotz der widrigen Platzverhältnisse und der Nässe legten die Hausherren eine Intensität an den Tag, die den Klassenunterschied früh sichtbar machte. Besonders ein Mann brannte in der Anfangsphase ein Feuerwerk ab: Antonio Babic. Bereits in der 5. Spielminute zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz, als er zur 1:0-Führung vollendete.
Doch der Hunger des Torjägers war damit noch nicht gestillt. Nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 7. Minute, schlug Antonio Babic erneut eiskalt zu und erhöhte auf 2:0. Es war ein Start nach Maß, der die Hoffnung auf einen geruhsamen Nachmittag nährte und die Kälte für einen Moment vergessen ließ.
Zwischen Dominanz und defensiver Nachlässigkeit
Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen zu sein. In der 49. Minute schraubte Gentian Lekaj das Ergebnis auf 3:0 hoch. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf einen souveränen Kantersieg des Favoriten hin. Doch der Fußball schreibt oft seine eigenen, spannungsgeladenen Geschichten.
Fast im Gegenzug verlor der 1. Göppinger SV kurzzeitig den Zugriff auf die Partie. Innerhalb von nur zwei Minuten schöpften die Gäste aus Oberensingen plötzlich neuen Mut. Luca Soloperto markierte in der 54. Minute das 3:1, ehe Lennart Zaglauer in der 56. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und die Intensität auf dem durchnässten Rasen nahm spürbar zu.
Charaktertest unter widrigen Bedingungen
In dieser Phase zeigte das Team von Gianni Coveli jedoch jenen Teamgeist, der in der kommenden Rückrunde entscheidend sein wird. Anstatt nervös zu werden, hielt die Mannschaft dagegen und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Der Sieg gegen den TSV Oberensingen war somit nicht nur ein statistischer Erfolg, sondern ein wichtiger moralischer Sieg.
Man hat bewiesen, dass man auch bei Dauerregen und nach einem schnellen Doppelschlag des Gegners die Ruhe bewahren kann. Die Generalprobe darf als geglückt bezeichnet werden, auch wenn die kurzen Unkonzentriertheiten in der Defensive eine Mahnung für die kommenden Aufgaben darstellen.
Der Fokus richtet sich auf das erste Pflichtspiel
Mit diesem Erfolg im Rücken richtet sich der Blick nun unmittelbar nach vorne. Die Zeit der Experimente ist vorbei, die Vorbereitung abgeschlossen. In der Oberliga Baden-Württemberg wird es nun wieder ernst. Der 1. Göppinger SV bereitet sich auf den ersten richtigen Härtetest des Jahres 2026 vor. Die Intensität aus dem Testspiel muss nun konserviert werden, um auch in der Liga zu bestehen. Die Spieler wissen, dass ab jetzt jeder Fehler bestraft wird und die Punkte über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden.
Auswärtsfahrt nach Bietigheim-Bissingen
Am kommenden Samstag, den 21.02.2026, steht die erste Reise an. Um 14 Uhr gastiert der Verein beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Es ist das erste Pflichtspiel nach der Winterpause, ein Kaltstart in die verbleibende Spielzeit der Oberliga. Auswärtsspiele beim FSV Bietigheim-Bissingen gelten traditionell als schwierig, doch nach dem Sieg gegen den TSV Oberensingen fährt die Coveli-Elf mit breiter Brust zum Gegner. Die Marschroute ist klar: Der Teamgeist und die Leidenschaft, die man trotz des Regens im Testspiel gezeigt hat, sollen auch auf fremdem Platz den Ausschlag geben.