Blitzstart im Dauerregen: Göppinger Generalprobe glückt

Es dauerte nicht lange, bis der Oberligist klarmachte, wer der Herr im Hause ist. Trotz der widrigen Platzverhältnisse und der Nässe legten die Hausherren eine Intensität an den Tag, die den Klassenunterschied früh sichtbar machte. Besonders ein Mann brannte in der Anfangsphase ein Feuerwerk ab: Antonio Babic. Bereits in der 5. Spielminute zappelte der Ball zum ersten Mal im Netz, als er zur 1:0-Führung vollendete.

Doch der Hunger des Torjägers war damit noch nicht gestillt. Nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 7. Minute, schlug Antonio Babic erneut eiskalt zu und erhöhte auf 2:0. Es war ein Start nach Maß, der die Hoffnung auf einen geruhsamen Nachmittag nährte und die Kälte für einen Moment vergessen ließ.

Zwischen Dominanz und defensiver Nachlässigkeit

Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen zu sein. In der 49. Minute schraubte Gentian Lekaj das Ergebnis auf 3:0 hoch. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf einen souveränen Kantersieg des Favoriten hin. Doch der Fußball schreibt oft seine eigenen, spannungsgeladenen Geschichten.

Fast im Gegenzug verlor der 1. Göppinger SV kurzzeitig den Zugriff auf die Partie. Innerhalb von nur zwei Minuten schöpften die Gäste aus Oberensingen plötzlich neuen Mut. Luca Soloperto markierte in der 54. Minute das 3:1, ehe Lennart Zaglauer in der 56. Minute den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte. Plötzlich war das Spiel wieder offen, und die Intensität auf dem durchnässten Rasen nahm spürbar zu.

Charaktertest unter widrigen Bedingungen

In dieser Phase zeigte das Team von Gianni Coveli jedoch jenen Teamgeist, der in der kommenden Rückrunde entscheidend sein wird. Anstatt nervös zu werden, hielt die Mannschaft dagegen und verteidigte den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Der Sieg gegen den TSV Oberensingen war somit nicht nur ein statistischer Erfolg, sondern ein wichtiger moralischer Sieg.

Man hat bewiesen, dass man auch bei Dauerregen und nach einem schnellen Doppelschlag des Gegners die Ruhe bewahren kann. Die Generalprobe darf als geglückt bezeichnet werden, auch wenn die kurzen Unkonzentriertheiten in der Defensive eine Mahnung für die kommenden Aufgaben darstellen.