Blitzstart für Schwaig – Donbeck-Elf trifft gegen Schalding binnen 13 Minuten dreimal

Der FC Schwaig gewinnt, wie auch schon letzte Woche, mit 4:2. Der Aufsteiger belegt damit den dritten Platz.

Schwaig – Einen hochverdienten 4:2 (3:1)-Heimsieg errang der FC Schwaig am Sonntagnachmittag gegen den SV Schalding-Heining. Damit steht er nach zehn Spielen mit 17 Punkten auf Tabellenplatz drei.

Bereits in der 1. Minute bediente Bilal Ibrahim Vincent Sommer, dessen Schuss aus 14 Metern neben das Tor ging. Nur eine Minute später setzte sich Leon Roth schön auf der rechten Seite durch, passte scharf nach innen, doch Raffi Aschers Schuss aus sechs Metern parierte Torwart Marius Herzig.

Bereits nach 13 Minuten führte der Aufsteiger souverän mit 3:0 Toren, er ließ dann aber zahlreiche Torchancen aus, sodass die Partie nach zwei Gegentreffern noch einmal eng wurde. Erst in der Nachspielzeit erlöste Robert Rohrhirsch die Gastgeber mit dem entscheidenden Treffer zum 4:2-Endstand. Trainer Donbeck änderte seine Startaufstellung zum Auswärtssieg in Kottern lediglich auf einer Position. Kapitän Tobi Jell verteidigte auf der rechten Seite für Mathias Leiber. Und Schwaig legte los wie die Feuerwehr.

Torjäger Ascher mit früher Führung

Keine Abwehrmöglichkeit hatte Herzig in der 3. Minute, als ebenfalls Roth von rechts in die Mitte zu Ascher legte, der dieses Mal platziert ins linke Eck zu frühen 1:0-Führung einschoss. Nur zwei Minuten später bekam Roth eine tolle Kopfballverlängerung von Ascher, lief allein aufs Tor zu und scheiterte zunächst am glänzend reagierenden Herzig.

Doch im Nachschuss behielt Roth die Nerven und erhöhte auf 2:0. In der 8. Minute hatte das Schwaiger Publikum den Torschrei bereits auf den Lippen, als nach einer schönen Kombination zunächst Bilal Ibrahim, dann Ascher und zum Schluss Linus Hesch mit ihren Abschlüssen nicht erfolgreich waren.

Auch die Schaldinger zeigen sich effizient

Aber Ascher legte in der 13. Minute dann doch das 3:0 nach, als er einen schönen Pass in die Tiefe von Tim Schels ins rechte Kreuzeck krönte. Die Gastgeber hatten bis zu diesem Zeitpunkt die Partie völlig im Griff, bekamen aber in der 21. Minute den ersten Nackenschlag.

Die Gäste aus Passau trafen mit ihrem ersten Angriff sofort ins Schwarze und verkürzten auf 1:3. Simon Dorfner setzte sich schön auf dem linken Flügel durch, flankte in die Mitte auf Markus Gallmaier, der reaktionsschnell einschoss. Schwaig zeigte sich kaum beeindruckt und kreierte weitere Torchancen.

Trainer kritisiert Chancenverwertung

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Ascher die große Möglichkeit, seinen dritten Treffer an diesem Tag zu erzielen, doch nach einer schönen Roth-Flanke von rechts stand er nicht richtig zum Ball und köpfte am Tor vorbei. „Wir hätten bereits zur Pause mindestens vier, fünf Tore erzielen und so das Spiel bereits nach 45 Minuten entschieden haben müssen“, so Trainer Donbeck nach dem Spiel.

Die Gastgeber kontrollierten das Spielgeschehen im zweiten Durchgang, die Gäste waren bemüht, gefährlich vors Schwaiger Tor zu kommen, was aber selten gelang. In der 65. Spielminute sollte sich das aber ändern.

Schlusspunkt in Minute 93

Schiedsrichter Peter Frank entschied zum Entsetzen der Gastgeber nach einem Pressball zwischen Florian Pflügler und Fabian Stahl an der Strafraumgrenze auf Strafstoß. Schaldings spielender Co-Trainer Markus Gallmaier ließ sich die Chance nicht entgehen und verkürzte auf 2:3. Nun war die Partie wieder spannend.

Schwaig blieb bis zum Schluss gefährlich. In der 93. Minute war es Daniel Gaedke, der von der Mittellinie alleine auf Torwart Herzig zulief, im richtigen Moment auf Robert Rohrhirsch querlegte, der zum 4:2-Endstand einschob.