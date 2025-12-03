Blitzstart für Hessen Verlinkte Inhalte Harzliga 1 Hessener SV Dingelstedt

Der SV Fortuna Dingelstedt startete schwierig in die Partie. Bereits nach einer Minute nutzte der Hessener SV einen schnellen Angriff, den Lucas Biernatzki zum frühen 0:1 verwandelte. Hessen wirkte in dieser Anfangsphase wacher und setzte die Fortuna mit aggressivem Pressing unter Druck. Mit zunehmender Spielzeit fand Dingelstedt jedoch besser in die Begegnung. In der 5. Minute gelang Eric Freise nach einem sauber vorgetragenen Angriff der Ausgleich zum 1:1. Kurz darauf setzte Louis Elias Trübe mit einem präzisen Abschluss aus mittlerer Distanz das 2:1 und drehte das Spiel.

Die Partie blieb offen, und Hessen zeigte weiterhin hohe Effizienz im letzten Drittel. Robert Balser sorgte erst für das 2:2 (19.) und kurz vor der Pause für das 2:3 (38.). Mit diesem Rückstand ging es für Dingelstedt in die Kabine, trotz einer insgesamt ordentlichen ersten Hälfte. Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die Fortuna deutlich kompakter und zweikampfstärker. Die Gastgeber arbeiteten sich Stück für Stück ins Spiel zurück und belohnten sich in der 62. Minute mit dem 3:3 durch Fabian Kühner. Beide Mannschaften lieferten sich anschließend einen intensiven Schlagabtausch, ohne dass eine Seite klar die Oberhand gewann.