Blitzstart für Hessen

Der SV Fortuna Dingelstedt startete schwierig in die Partie. Bereits nach einer Minute nutzte der Hessener SV einen schnellen Angriff, den Lucas Biernatzki zum frühen 0:1 verwandelte. Hessen wirkte in dieser Anfangsphase wacher und setzte die Fortuna mit aggressivem Pressing unter Druck.
Mit zunehmender Spielzeit fand Dingelstedt jedoch besser in die Begegnung. In der 5. Minute gelang Eric Freise nach einem sauber vorgetragenen Angriff der Ausgleich zum 1:1. Kurz darauf setzte Louis Elias Trübe mit einem präzisen Abschluss aus mittlerer Distanz das 2:1 und drehte das Spiel.
Die Partie blieb offen, und Hessen zeigte weiterhin hohe Effizienz im letzten Drittel. Robert Balser sorgte erst für das 2:2 (19.) und kurz vor der Pause für das 2:3 (38.). Mit diesem Rückstand ging es für Dingelstedt in die Kabine, trotz einer insgesamt ordentlichen ersten Hälfte.
Nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich die Fortuna deutlich kompakter und zweikampfstärker. Die Gastgeber arbeiteten sich Stück für Stück ins Spiel zurück und belohnten sich in der 62. Minute mit dem 3:3 durch Fabian Kühner. Beide Mannschaften lieferten sich anschließend einen intensiven Schlagabtausch, ohne dass eine Seite klar die Oberhand gewann.
Die Entscheidung fiel in der 84. Minute – allerdings unter diskussionswürdigen Umständen. Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Dingelstedt, eine Entscheidung, die man aus neutraler Sicht durchaus hinterfragen kann. Michael Poppe ließ sich die Chance dennoch nicht nehmen und verwandelte sicher zum 4:3.
In der Schlussphase verteidigte die Fortuna den knappen Vorsprung, während Hessen nicht mehr entscheidend gefährlich wurde.
Fazit:
Der 4:3-Erfolg war sicherlich nicht glücklich, aber auch nicht unverdient. Dingelstedt zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion, während Hessen in der ersten Hälfte die besseren Momente hatte. Ein 3:3 wäre am Ende ebenso ein passendes Ergebnis gewesen – dennoch belohnte sich die Fortuna für Einsatz, Moral und den konsequenten Auftritt nach der Pause.