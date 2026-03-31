Blitzstart ebnet Weg zum klaren Heimsieg

Vor 90 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Marco Schmeißer endlich wieder ihr „wahres Gesicht“ – effizient, spielfreudig und über weite Strecken dominant...
Von Beginn an war die Zielstrebigkeit der Gastgeber spürbar. Bereits in der 8. Minute brachte Frederik Gast seine Farben in Führung, nachdem er von Tim Weilert mustergültig eingesetzt wurde. Nur zwei Minuten später erhöhte Gast auf 2:0, diesmal nach Vorarbeit von Henrik Sulze. Kölleda nutzte seine Chancen eiskalt – ein deutlicher Unterschied zu den Vorwochen. In der 25. Minute baute Lucas Pauli die Führung nach einer Flanke von Weilert auf 3:0 aus. In der Folge verlor die Partie etwas an Tempo, ohne dass Kölleda die Kontrolle abgab.
Nach dem Seitenwechsel kam Bad Tennstedt kurzzeitig besser ins Spiel, doch genau in diese Phase hinein schlug Kölleda erneut zu: Pauli traf in der 49. Minute nach einer Ecke von Johannes Silberhorn zum 4:0. Nur wenig später stellte Gast mit seinem dritten Treffer des Tages (61.) auf 5:0, nachdem er von Hardy Schmidt in Szene gesetzt wurde. Den Schlusspunkt setzte Henrik Sulze in der 68. Minute per Foulelfmeter, nachdem Eric Mehlig zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war.
Überragender Mann des Spiels war damit Dreifachtorschütze Frederik Gast, der eindrucksvoll unter Beweis stellte, wie wichtig er für das Kölledaer Offensivspiel ist. Defensiv ließen die Hausherren kaum etwas zu – lediglich einmal musste Torhüter Jannik Koch sein Können unter Beweis stellen und parierte stark aus kurzer Distanz. Auch wenn sich der FSV zwischenzeitlich kleine Pausen gönnte und in der Schlussphase nicht mehr konsequent auf weitere Treffer spielte, war der Sieg auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Trainer Marco Schmeißer zeigte sich nach Abpfiff sehr zufrieden und betonte die veränderte Herangehensweise seiner Mannschaft: „Die Jungs waren absolut fokussiert endlich die ersten 3 Punkte zu holen. So gierig sind sie in die Partie gegangen und konnten endlich mal die 100%igen Chancen auch verwerten. Von der ersten bis zur letzten Minute ein blitzsauberer Auftritt.“
Am Ende steht ein wichtiger und auch in der Höhe verdienter Erfolg, der dem FSV 06 Kölleda spürbar Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben dürfte.