Blitzstart ebnet Weg zum klaren Heimsieg Der FSV 06 Kölleda hat am 21. Spieltag der Landesklasse Staffel 2 ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und Bad Tennstedt mit 6:0 (3:0) deutlich besiegt. von Christopher Plischka · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel hatte Bad Tennstedt noch die Nase vorn, doch dem FSV Kölleda gelang auf dem heimischen Kunstrasen eine deutliche Revanche. – Foto: Ronny Krähmer

Vor 90 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Marco Schmeißer endlich wieder ihr „wahres Gesicht“ – effizient, spielfreudig und über weite Strecken dominant...

Von Beginn an war die Zielstrebigkeit der Gastgeber spürbar. Bereits in der 8. Minute brachte Frederik Gast seine Farben in Führung, nachdem er von Tim Weilert mustergültig eingesetzt wurde. Nur zwei Minuten später erhöhte Gast auf 2:0, diesmal nach Vorarbeit von Henrik Sulze. Kölleda nutzte seine Chancen eiskalt – ein deutlicher Unterschied zu den Vorwochen. In der 25. Minute baute Lucas Pauli die Führung nach einer Flanke von Weilert auf 3:0 aus. In der Folge verlor die Partie etwas an Tempo, ohne dass Kölleda die Kontrolle abgab. Nach dem Seitenwechsel kam Bad Tennstedt kurzzeitig besser ins Spiel, doch genau in diese Phase hinein schlug Kölleda erneut zu: Pauli traf in der 49. Minute nach einer Ecke von Johannes Silberhorn zum 4:0. Nur wenig später stellte Gast mit seinem dritten Treffer des Tages (61.) auf 5:0, nachdem er von Hardy Schmidt in Szene gesetzt wurde. Den Schlusspunkt setzte Henrik Sulze in der 68. Minute per Foulelfmeter, nachdem Eric Mehlig zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden war.