Blitzstart ebnet Concordia den Heimsieg

Der SV Concordia Emsbüren erwischt gegen den SC Spelle-Venhaus II einen Traumstart und legt früh den Grundstein für einen souveränen 3:1-Erfolg im Hanwische Park.
Frühe Führung und effiziente Offensive
Bei strahlendem Sonnenschein legte der SV Concordia Emsbüren los wie die Feuerwehr. Bereits in der 2. Minute brachte Hendrik Lohaus die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach präziser Vorlage von Bennet Frericks verwertete Lohaus eiskalt und setzte damit früh den Ton der Partie.
Die Gäste aus Spelle-Venhaus II fanden in der Folge kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Concorden. Klare Torchancen blieben auf Seiten der Gäste weitgehend aus.
In der 24. Minute erhöhte Concordia verdient auf 2:0: Nach Vorarbeit von Bernhard Haarmann traf Sven Wulkotte. Kurz vor der Pause schlug Wulkotte erneut zu und stellte in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Halbzeitstand her.
Kontrolle nach der Pause - Spelle verkürzt spät
Im zweiten Durchgang verwaltete Emsbüren die Führung souverän und konzentrierte sich vor allem auf die Defensive. Die Gastgeber ließen kaum noch etwas zu und setzten vereinzelt Konter.
Erst in der Schlussphase gelang Spelle-Venhaus II noch Ergebniskosmetik: Nico Buss verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand.
Am Ende steht ein verdienter Heimsieg für den SV Concordia Emsbüren, der bereits früh die Weichen auf Erfolg stellte und die Partie über weite Strecken kontrollierte.
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