 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Kampf um den Ball – und kein Sieger in der Fußball-Hessenliga: Mica Hendrich (vorne) vom VfB Marburg und Yannick Freischlad vom SC Waldgirmes. © Jens Schmidt
Blitzstart des VfB Marburg lässt SC Waldgirmes kalt

Teaser HL: +++ In der Fußball-Hessenliga sehen die Zuschauer nach wenigen Sekunden den ersten Treffer. Was es sonst noch im Duell zwischen dem VfB Marburg und dem SC Waldgirmes zu wissen gibt +++

Marburg-Cappel . Der SC Waldgirmes bleibt in der Fußball-Hessenliga auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Am Dienstagabend holten die Lahnauer im Nachholspiel des 15. Spieltages beim VfB Marburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Während die „Schimmelreiter“ mit der gleichen Startelf wie zuletzt beim Heimsieg gegen Fernwald begannen, musste SCW-Trainer Mario Schappert auf die verletzten Malte Höhn und Phil Reuter verzichten und so die Defensive neu ausrichten. Auf den tiefen Außenbahnen begannen Gian Maria Olizzo rechts und Marcel Safiew links, Henry Erler rückte in die Innenverteidigung.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

