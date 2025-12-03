Blitzstart des VfB Marburg lässt SC Waldgirmes kalt

Marburg-Cappel . Der SC Waldgirmes bleibt in der Fußball-Hessenliga auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Am Dienstagabend holten die Lahnauer im Nachholspiel des 15. Spieltages beim VfB Marburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden. Während die „Schimmelreiter“ mit der gleichen Startelf wie zuletzt beim Heimsieg gegen Fernwald begannen, musste SCW-Trainer Mario Schappert auf die verletzten Malte Höhn und Phil Reuter verzichten und so die Defensive neu ausrichten. Auf den tiefen Außenbahnen begannen Gian Maria Olizzo rechts und Marcel Safiew links, Henry Erler rückte in die Innenverteidigung.