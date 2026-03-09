Blitzstart des TSV Großdeinbach, Fachsenfeld jubelt, Königsbronn top

In Eschach erlebten die 80 Zuschauer eine Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin in den Hintermannschaften geprägt war. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen über eine Stunde lang Mangelware blieben. In der Schlussphase bewies die Bettringer Reserve jedoch den längeren Atem. Marius Barth (73.) erlöste die Gäste mit der wichtigen Führung, woraufhin Eschach die Defensive lockern musste. Diesen Raum nutzte die Spielgemeinschaft eiskalt aus, als Moritz Schabel (78.) nur fünf Minuten später den Sack endgültig zumachte. Ein Auswärtssieg der Geduld.

1. FC Stern Mögglingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 2:1

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit einer bemerkenswerten moralischen Wendung. Zunächst herrschte Entsetzen beim Stern, als Hannes Balle (37.) ein unglückliches Eigentor unterlief und die Gäste in Front brachte. Mögglingen kam jedoch mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Die Belohnung folgte in der Schlussviertelstunde: Tim Wiedmann (71.) markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:1. Nur vier Minuten später kochten die Emotionen erneut hoch, als Mögglingen einen Handelfmeter zugesprochen bekam. Oliver Kuhn (75.) behielt die Nerven und drehte die Partie komplett zugunsten der Hausherren.

FC Schechingen – TSV Mutlangen 1:1

In Schechingen sahen die 80 Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, bei dem die Tore zu den psychologisch wichtigsten Zeitpunkten fielen. Mutlangen erwischte den psychologischen Vorteil kurz vor dem Pausenpfiff, als Egzon Zejnulahi (45.) die Gäste in Führung brachte. Die Hausherren zeigten sich nach dem Seitenwechsel jedoch unbeeindruckt und suchten den schnellen Weg zum Ausgleich. Dieser gelang bereits in der 52. Minute, als Fabian Heinrich (52.) einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Vertretungen die Entscheidung, bissen sich aber an den stabilen Abwehrreihen gegenseitig die Zähne aus.

TSV Großdeinbach – TV Straßdorf 2:2

Einen absoluten Blitzstart erlebten die 80 Zuschauer in Großdeinbach, wo Tobi Wahl (1.) seine Farben bereits in der ersten Spielminute in Führung brachte. Straßdorf benötigte lange, um diesen Schock zu verdauen, kam aber im zweiten Durchgang durch Lukas Blessing (56.) zurück ins Spiel. Die Schlussphase wurde zum dramatischen Schlagabtausch: Max Berghaus (83.) schien den Auswärtssieg für Straßdorf bereits eingetütet zu haben, doch Großdeinbach warf noch einmal alles nach vorne. In der 88. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Elvan Beyer (88.) zum Endstand im Netz unterbrachte.

FC Spraitbach – TSV Waldhausen 1:2

In Spraitbach sahen die 80 Zuschauer eine Begegnung, die nach einer guten Anfangsphase der Hausherren noch kippte. Noah Hägele (15.) brachte den FC früh in Front und sorgte für Hoffnung beim heimischen Anhang. Waldhausen steckte jedoch nicht auf und investierte nach dem Seitenwechsel spürbar mehr in die Offensive. Die Wende leitete Florian Hausner (56.) mit dem Ausgleichstreffer ein, was dem Spiel der Gäste sichtlich Auftrieb gab. Die Entscheidung fiel schließlich durch Luca Brecht (67.), der eine Unachtsamkeit in der Spraitbacher Hintermannschaft zur Führung nutzte. Ein Erfolg der effektiven Spielweise im zweiten Durchgang.

TV Heuchlingen – TV Herlikofen 2:1

Heuchlingen untermauerte vor 80 Zuschauern seine Heimstärke durch eine sehr konzentrierte erste Halbzeit. Lukas Dollinger (12.) stellte früh die Weichen auf Sieg, bevor Manuel Krötz (36.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Herlikofen kam motiviert aus der Kabine und schöpfte durch den Anschlusstreffer von Denis Croissant (58.) wieder Hoffnung. Die Aufholjagd der Gäste wurde jedoch jäh gebremst, als Evans Stegmaier (74.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig das Feld verlassen musste. In Unterzahl fand Herlikofen keine Mittel mehr, um das Heuchlinger Bollwerk ein zweites Mal zu knacken.

TSV Heubach – SGM Lautern-Essingen 1:4

Vor 120 Zuschauern in Heubach entwickelte sich ein Spiel, das trotz einer frühen Führung der Hausherren deutlich an die Gäste ging. Serhat Sari (3.) verwandelte bereits nach drei Minuten einen Handelfmeter zum 1:0. Die SGM Lautern-Essingen schüttelte diesen Fehlstart jedoch beeindruckend ab: Uwe Sonnleitner (26.) glich aus, bevor Carl Seeliger (45.) die Partie noch vor der Pause komplett drehte. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierten die Gäste das Geschehen und schraubten das Ergebnis durch Dominik Gebel (83.) und Jona Spazal (89.) in der Schlussphase in die Höhe.

SV Hussenhofen – TSB Schwäbisch Gmünd 1:2

In Hussenhofen sahen die 80 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die Effizienz der Gäste vor dem Pausentee entschieden wurde. Innerhalb von nur drei Minuten brachten Enes Yazan (42.) und Gian Piero Falcone (45.) den TSB mit einem Doppelschlag scheinbar uneinholbar in Führung. Hussenhofen bewies jedoch Moral und kam unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Baris Camli (50.) heran. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Hausherren verteidigte der TSB Schwäbisch Gmünd den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Abpfiff und entführte die drei Punkte.