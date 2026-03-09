Blitzstart des TSV Großdeinbach, Fachsenfeld jubelt, Königsbronn top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
In Eschach erlebten die 80 Zuschauer eine Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin in den Hintermannschaften geprägt war. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, wobei Torchancen über eine Stunde lang Mangelware blieben. In der Schlussphase bewies die Bettringer Reserve jedoch den längeren Atem. Marius Barth (73.) erlöste die Gäste mit der wichtigen Führung, woraufhin Eschach die Defensive lockern musste. Diesen Raum nutzte die Spielgemeinschaft eiskalt aus, als Moritz Schabel (78.) nur fünf Minuten später den Sack endgültig zumachte. Ein Auswärtssieg der Geduld.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit einer bemerkenswerten moralischen Wendung. Zunächst herrschte Entsetzen beim Stern, als Hannes Balle (37.) ein unglückliches Eigentor unterlief und die Gäste in Front brachte. Mögglingen kam jedoch mit viel Wut im Bauch aus der Kabine und drängte leidenschaftlich auf den Ausgleich. Die Belohnung folgte in der Schlussviertelstunde: Tim Wiedmann (71.) markierte den viel umjubelten Treffer zum 1:1. Nur vier Minuten später kochten die Emotionen erneut hoch, als Mögglingen einen Handelfmeter zugesprochen bekam. Oliver Kuhn (75.) behielt die Nerven und drehte die Partie komplett zugunsten der Hausherren.
In Schechingen sahen die 80 Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, bei dem die Tore zu den psychologisch wichtigsten Zeitpunkten fielen. Mutlangen erwischte den psychologischen Vorteil kurz vor dem Pausenpfiff, als Egzon Zejnulahi (45.) die Gäste in Führung brachte. Die Hausherren zeigten sich nach dem Seitenwechsel jedoch unbeeindruckt und suchten den schnellen Weg zum Ausgleich. Dieser gelang bereits in der 52. Minute, als Fabian Heinrich (52.) einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Vertretungen die Entscheidung, bissen sich aber an den stabilen Abwehrreihen gegenseitig die Zähne aus.
Einen absoluten Blitzstart erlebten die 80 Zuschauer in Großdeinbach, wo Tobi Wahl (1.) seine Farben bereits in der ersten Spielminute in Führung brachte. Straßdorf benötigte lange, um diesen Schock zu verdauen, kam aber im zweiten Durchgang durch Lukas Blessing (56.) zurück ins Spiel. Die Schlussphase wurde zum dramatischen Schlagabtausch: Max Berghaus (83.) schien den Auswärtssieg für Straßdorf bereits eingetütet zu haben, doch Großdeinbach warf noch einmal alles nach vorne. In der 88. Minute bekamen die Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Elvan Beyer (88.) zum Endstand im Netz unterbrachte.
In Spraitbach sahen die 80 Zuschauer eine Begegnung, die nach einer guten Anfangsphase der Hausherren noch kippte. Noah Hägele (15.) brachte den FC früh in Front und sorgte für Hoffnung beim heimischen Anhang. Waldhausen steckte jedoch nicht auf und investierte nach dem Seitenwechsel spürbar mehr in die Offensive. Die Wende leitete Florian Hausner (56.) mit dem Ausgleichstreffer ein, was dem Spiel der Gäste sichtlich Auftrieb gab. Die Entscheidung fiel schließlich durch Luca Brecht (67.), der eine Unachtsamkeit in der Spraitbacher Hintermannschaft zur Führung nutzte. Ein Erfolg der effektiven Spielweise im zweiten Durchgang.
Heuchlingen untermauerte vor 80 Zuschauern seine Heimstärke durch eine sehr konzentrierte erste Halbzeit. Lukas Dollinger (12.) stellte früh die Weichen auf Sieg, bevor Manuel Krötz (36.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Herlikofen kam motiviert aus der Kabine und schöpfte durch den Anschlusstreffer von Denis Croissant (58.) wieder Hoffnung. Die Aufholjagd der Gäste wurde jedoch jäh gebremst, als Evans Stegmaier (74.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig das Feld verlassen musste. In Unterzahl fand Herlikofen keine Mittel mehr, um das Heuchlinger Bollwerk ein zweites Mal zu knacken.
Vor 120 Zuschauern in Heubach entwickelte sich ein Spiel, das trotz einer frühen Führung der Hausherren deutlich an die Gäste ging. Serhat Sari (3.) verwandelte bereits nach drei Minuten einen Handelfmeter zum 1:0. Die SGM Lautern-Essingen schüttelte diesen Fehlstart jedoch beeindruckend ab: Uwe Sonnleitner (26.) glich aus, bevor Carl Seeliger (45.) die Partie noch vor der Pause komplett drehte. Im zweiten Spielabschnitt kontrollierten die Gäste das Geschehen und schraubten das Ergebnis durch Dominik Gebel (83.) und Jona Spazal (89.) in der Schlussphase in die Höhe.
In Hussenhofen sahen die 80 Zuschauer eine Partie, die vor allem durch die Effizienz der Gäste vor dem Pausentee entschieden wurde. Innerhalb von nur drei Minuten brachten Enes Yazan (42.) und Gian Piero Falcone (45.) den TSB mit einem Doppelschlag scheinbar uneinholbar in Führung. Hussenhofen bewies jedoch Moral und kam unmittelbar nach Wiederanpfiff durch Baris Camli (50.) heran. Trotz einer leidenschaftlichen Schlussoffensive der Hausherren verteidigte der TSB Schwäbisch Gmünd den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Abpfiff und entführte die drei Punkte.
Kreisliga A2:
Vor 50 Zuschauern in Adelmannsfelden entwickelte sich eine Partie, die zwei völlig unterschiedliche Gesichter zeigte. Die Hausherren wirkten über weite Strecken extrem fokussiert und stellten die Weichen durch Robin Riek (33.) und Johannes Sturm (53.) scheinbar sicher auf Heimsieg. Doch Rosenberg bewies in der Schlussphase einen unglaublichen langen Atem. Der Mann des späten Comebacks war Dominik De Gruyter (81.), der zunächst einen Foulelfmeter sicher verwandelte und in der 89. Minute mit seinem zweiten Treffer den viel umjubelten Ausgleich erzwang. Ein Punkt der puren Moral für die Sportfreunde.
In einer taktisch geprägten Begegnung vor 80 Zuschauern behielten die Gäste aus Unterschneidheim am Ende die Oberhand. Den Dosenöffner für den SCU lieferte ein unglücklicher Moment der Hausherren, als Daniel Hintz (41.) kurz vor der Pause ein Eigentor unterlief. Rindelbach/Neunheim mühte sich nach dem Seitenwechsel redlich um den Ausgleich, doch die Antwort der Gäste folgte prompt. Daniel Rein (52.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 0:2 und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. Unterschneidheim verteidigte den Vorsprung mit viel Übersicht bis zum Schlusspfiff und entführte verdient die drei Punkte.
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich ein enges Ringen um jeden Meter Boden. Jagstzell erwischte den besseren Start durch Philipp Wunder (15.), der die Gäste früh in Führung brachte. Ellwangen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte viel Energie in die Offensive, was noch vor der Pause belohnt wurde: Yvan Funk (38.) markierte den verdienten Ausgleich. In einer umkämpften zweiten Halbzeit suchten beide Mannschaften die Entscheidung. Das glücklichere Ende hatten schließlich die Gäste für sich, als Timo Ziegler (67.) nach etwas mehr als einer Stunde den entscheidenden Treffer markierte. Ein Auswärtssieg der puren Effizienz.
Trotz eines frühen Schocks durch den Treffer von Bruno Wohlfrom (7.) für Pfahlheim lieferte die Viktoria vor 120 Zuschauern eine beeindruckende Vorstellung ab. Die Hausherren schüttelten den Rückstand schnell ab: Marc Neuhäusler (20.) glich aus, bevor Luca Baier (23.) die Partie nur drei Minuten später komplett drehte. Pünktlich zum Pausentee erhöhte Marius Weber (45.) auf 3:1. Auch im zweiten Durchgang blieb Wasseralfingen am Drücker: Erneut traf Marc Neuhäusler (64.), bevor Pfahlheim die Chance zum Anschluss vergab, als Julian Köppel (67.) mit einem Foulelfmeter scheiterte. Den Schlusspunkt setzte schließlich wieder Marius Weber (77.). Eine dominante Vorstellung der Viktoria.
Vor 120 Zuschauern präsentierte sich Zöbingen als extrem abgeklärte Einheit. Benedikt Pflanz (27.) brachte seine Farben Mitte der ersten Halbzeit in Front. Ein Knackpunkt der Partie war die Rote Karte gegen Maurice Neuberger (38.) kurz vor der Pause, die die Gäste in Unterzahl zurückließ. Diesen Raum nutzte der FSV im zweiten Durchgang konsequent aus: Gabriel Gruber (55.) baute die Führung aus, bevor Eugen Konetzky (69.) für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte erneut Gabriel Gruber (77.). Ein souveräner Heimerfolg, begünstigt durch eine konzentrierte Spielweise in Überzahl.
Vor 312 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Abtsgmünd erwischte einen Blitzstart durch Clemens Schmid (5.), der die Gäste bereits nach wenigen Augenblicken jubeln ließ. Die SGM kämpfte sich jedoch geduldig zurück und belohnte sich pünktlich zum Seitenwechsel durch den Ausgleich von Michael Adrian (45.). In einer spannungsgeladenen zweiten Halbzeit mobilisierten die Hausherren die letzten Kraftreserven. Der Lohn für die Mühen folgte spät: Steffen Michel (84.) erzielte den viel umjubelten Siegtreffer und sicherte der SGM damit drei wichtige Punkte in einem hart umkämpften Nachbarschaftsduell.
In Röhlingen sahen 80 Zuschauer eine sehr zielstrebige Vorstellung der Heimelf. Lukas Pascal Stengelin (22.) brach Mitte der ersten Halbzeit den Bann, woraufhin Julian Brendle (41.) kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Lauchheim bewies jedoch Moral und kam durch Malik Zubhadjier (44.) fast im Gegenzug zum Anschlusstreffer. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine offene Begegnung, in der Röhlingen die Ruhe bewahrte. Erst in der Schlussphase machte erneut Julian Brendle (77.) mit seinem zweiten Treffer alles klar und besiegelte den verdienten Heimerfolg. Ein Sieg der mannschaftlichen Geschlossenheit und individuellen Abschlussstärke.
