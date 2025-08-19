 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Mettmann ist zufrieden.
Mettmann ist zufrieden. – Foto: Peter Teinovic

Blitzstart des ASV Mettmann bringt frühe Entscheidung in Hösel

Die Mettmanner Fußballer überrollen förmlich Bezirksliga-Aufsteiger SV Hösel. Doch Trainer Sebastian Pichura ist trotz des deutlichen Sieges nicht ganz zufrieden.

SV Hösel – ASV Mettmann 1:4 (0:3). So stellte sich der ASV den Saisonauftakt im neuen Terrain, der Bezirksliga, Gruppe 1, vor. Die vage Hoffnung von Aufsteiger Hösel, den Mettmannern Paroli bieten zu können, das blieb nur ein Wunschtraum.

Die hochmotivierten Kreisstädter legten ein hohes Tempo vor, sorgten schon nach einer Viertelstunde für klare Verhältnisse. Johannes Erkens stand nach der Ecke von Yusuf Kaya und dem Zuspiel von Tristan Maresch goldrichtig – 0:1 (5.). Aber es kam noch dicker für die Gastgeber. Toni Markovic verwertete das Zuspiel von Erkens (12.) und der omnipräsente Umut Demir sorgte nach einer feinen Kombination über mehrere Stationen mit dem 0:3 für die frühe Entscheidung. Allein Markovic hätte das Zwischenresultat noch klarer gestalten können, scheiterte aber zweimal (10., 39.) in aussichtsreicher Position. Mit dem 3:0 zur Pause konnte Sebastian Pichura sehr gut leben: „Wir haben bis dahin vieles richtig gemacht, den Gegner weitgehend kontrolliert und das Spiel mit öffnenden Pässen immer wieder verlagert.“

Mit der klaren Führung im Rücken nahmen die Mettmanner aber in Durchgang zwei, sehr zum Unmut ihres Trainers, zu oft den Fuß vom Gas. Mit einem „Elfmetergeschenk“, so Mettmanns Sportlicher Leiter Imad Omairat, scheiterte SVH-Torjäger Niklas Oldörp am klasse reagierenden Semih Demirhat. Später (68.) hatte der Keeper aber keine Abwehrchance gegen den zweiten Versuch „vom Punkt“ durch Fabian Schürings.

Starker Auftritt von Mettmann

Hösel danach im Aufwind, ohne indes Torgefahr auszustrahlen. Das war schon eher Sache des ASV, der durch Markovic und Maresch weitere Chancen verpasste. Nicht so Yusuf Kaya, der, eingeleitet von Anas Kaddouri und Umut Demir, sehenswert zum Endstand traf (81.). Sebastian Pichura: „Trotz der Führung haben wir nach der Pause phasenweise den Faden verloren und uns viele leichte Ballverluste erlaubt. Das können wir besser.“

ASV Mettmann: Demirhat – Darko, Joh. Erkens, Günes, Tchouangue, Azhil, Kaya (87. Rehag), Maresch (88. Bulat), Gomez (64. Falco), Markovic (73. Kaddouri), Demir.

