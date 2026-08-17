„Blitzsaubere Leistung“: Wolfenbüttel II siegt trotz Unterzahl

– Foto: Daniel Salinger

Der MTV Wolfenbüttel II hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 3 einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen den KSV Vahdet Salzgitter gefeiert. Trotz einer frühen Roten Karte bestimmte Wolfenbüttel die Partie über weite Strecken und erzielte auch in Unterzahl noch zwei weitere Treffer.

Gegen den KSV Vahdet Salzgitter gelang der zweiten Mannschaft des MTV ein 4:0-Erfolg, der nach Einschätzung von Trainer Massimo Soranno von der ersten bis zur letzten Minute von großer Kontrolle geprägt war. „Wir haben heute von der ersten bis zur letzten Minute eine blitzsaubere Leistung abgeliefert und den Gegner zu keiner Zeit wirklich ins Spiel kommen lassen.“

Doch trotz des starken Auftakts musste Wolfenbüttel bereits nach 20 Minuten einen erheblichen Rückschlag verkraften und spielte von dort an nur noch zu zehnt. Der Wolfenbütteler soll angeblich beim Aufstehen nachgetreten haben.

Anders als noch in der Vorwoche nutzte Wolfenbüttel seine Möglichkeiten früh. Bereits in der zehnten Minute brachte Niklas Kühle die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später legte Nils Göwecke nach und erhöhte auf 2:0: „Anders als in der Vorwoche konnten wir direkt eine unserer ersten Topchancen nutzen und kurz darauf sogar auf 2:0 erhöhen.“

Massimo Soranno bezeichnete die Entscheidung als strittig. „Ärgerlicherweise wurde einer unserer jüngsten Spieler bereits nach 20 Minuten nach einem Zweikampf, bei dem beide Spieler am Boden lagen, mit einer strittigen roten Karte des Feldes verwiesen.“ Die numerische Unterlegenheit sollte den Spielverlauf jedoch nicht entscheidend verändern.

Im Gegenteil: Wolfenbüttel blieb auch mit einem Spieler weniger spielbestimmend. „Die rote Karte hat uns letztlich aber nur numerisch dezimiert. Auch in Unterzahl haben wir über 70 Minuten das Spiel bestimmt, waren höchstkonzentriert und weiterhin die dominantere Mannschaft.“

Der KSV Vahdet Salzgitter fand dagegen nicht in die Partie. Trainer Yasin Bayrakdar erkannte die Überlegenheit des Gegners an und machte keinen Hehl aus der eigenen Enttäuschung: „Wir haben uns am Ende verdient geschlagen gegeben.“

Auch der frühe Rückstand passte zum Auftritt der Gäste. „Von Beginn an fanden wir nicht richtig ins Spiel und konnten unsere Vorgaben nicht umsetzen. Vieles, was wir uns vorgenommen hatten, hat heute einfach nicht gefruchtet.“

Wolfenbüttel ließ sich von der Roten Karte nicht aus dem Rhythmus bringen und belohnte sich auch nach der Pause für die konzentrierte Vorstellung. In der 56. Minute erzielte Mohamad Abou Raya das 3:0. Nur drei Minuten später war er erneut erfolgreich und machte mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 endgültig alles klar.

Beim KSV Vahdet Salzgitter blieb dagegen am Ende die Erkenntnis, dass an diesem Nachmittag zu wenig zusammenlief. Yasin Bayrakdar ordnete das Spiel entsprechend klar ein: „Insgesamt geht das Ergebnis daher in Ordnung.“

Nach dem deutlichen Rückschlag richtet sich der Blick bei Vahdet nun nach vorne. „Jetzt gilt es, die Partie abzuhaken und weiterzuarbeiten.“