Blitze, Applaus und Quiz-Duell: Osnabrück startet ins Trainingslager

Der VfL Osnabrück ist am Montag ins einwöchige Trainingslager nach Stans in Tirol aufgebrochen. Bereits am Nachmittag stand die erste Trainingseinheit an – doch ein plötzliches Gewitter zwang die Mannschaft zu einer kurzen Unterbrechung. Blitze über dem Platz in Jenbach führten dazu, dass Cheftrainer Timo Schultz seine Premiereinheit im Freien für einige Minuten aus Sicherheitsgründen stoppen musste.