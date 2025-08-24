Blitzcomeback nach fast zwei Jahren – doch Happy End bleibt aus

Rund 50 Zuschauer rieben sich verwundert die Augen: Mit Sey Yankuba stand plötzlich ein Spieler in der Startelf des DSC 99, der seit November 2023 kein Pflichtspiel mehr bestritten hatte. Trainer Sascha Walbröhl reaktivierte den 23-Jährigen kurzfristig – und Yankuba machte seine Sache beim 0:2 gegen den TSV Eller 04 ordentlich. Nur das Märchen-Ende blieb aus.
Einige der rund 50 Zuschauer, die am Freitagabend das Bezirksligaduell zwischen dem DSC 99 und der TSV Eller 04 verfolgten, rieben sich verwundert die Augen, als beide Mannschaften den Kunstrasenplatz an der Windscheidstraße betraten. Denn unter den insgesamt 22 für die jeweilige Startelf nominierten Akteuren befand sich ein Kicker, den wohl niemand auf dem Schirm hatte.
Selbst für einige seiner Mitspieler war Yankuba bis kurz vor dem Anpfiff ein unbeschriebenes Blatt. Sein letztes Pflichtspiel im Trikot des DSC hatte der 23-Jährige schließlich im November 2023 absolviert. Danach verschwand der Mittelfeldspieler von der Bildfläche, blieb aber im Hinterkopf von Sascha Walbröhl. Und als der „Club“-trainer in Vorbereitung auf die Partie gegen Eller verzweifelt überlegte, wie der angespannten Personaldecke beizukommen sei, war Yankuba plötzlich wieder im Spiel. „Nachdem klar war, dass er noch einen Spielerpass bei uns besaß, habe ich zum Hörer gegriffen und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, auszuhelfen “, schilderte Walbröhl.
Yankuba konnte. Und so war das Blitzcomeback perfekt. Weil Julian Goroncy nach dem Aufwärmen aufgrund von Beschwerden an der Achillessehne passen musste, rutschte der junge Mann aus Gambia sogar sofort in die Startformation. Eine bemerkenswerte Geschichte, bei der nur das romantische Ende ausblieb. Auch wenn der DSC seine Sache im Rahmen der derzeit begrenzten Mittel ordentlich machte, unterlag er Eller mit 0:2.
„Wir hatten zu Beginn auch unsere Chancen und begehen dann leider vor beiden Gegentoren Fehler“, konstatierte Walbröhl. Sey Yankuba durfte sich von jeglicher Kritik ausgenommen fühlen. „Er hat es wirklich gut gemacht, obwohl er fast zwei Jahre lang nicht trainiert hat“, führte der Coach weiter aus.
Sein Gegenüber Kerim Kara war auf der anderen Seite auch zufrieden, mit dem was er sah. „Die Mannschaft hat das gemacht, was man in einem Derby machen muss“, meinte der Trainer der siegreichen Elleraner. Diese waren in den richtigen Momenten vorne zur Stelle und boten dem Gegner hinten relativ wenig an.
Dass auch bei den Gästen spielerisch noch nicht alles rund lief, hatte gute Gründe. „Auch wir waren ersatzgeschwächt und mussten quasi unsere gesamte Offensivabteilung ersetzen“, merkte Kara an. Allerdings waren die Alternativen im etwas größeren Kader noch üppig genug, um nicht unverdient alle drei Punkte von der Windscheidstraße zu entführen.