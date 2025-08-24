Blitzcomeback nach fast zwei Jahren – doch Happy End bleibt aus

Sein Gegenüber Kerim Kara war auf der anderen Seite auch zufrieden, mit dem was er sah. „Die Mannschaft hat das gemacht, was man in einem Derby machen muss“, meinte der Trainer der siegreichen Elleraner. Diese waren in den richtigen Momenten vorne zur Stelle und boten dem Gegner hinten relativ wenig an.

Dass auch bei den Gästen spielerisch noch nicht alles rund lief, hatte gute Gründe. „Auch wir waren ersatzgeschwächt und mussten quasi unsere gesamte Offensivabteilung ersetzen“, merkte Kara an. Allerdings waren die Alternativen im etwas größeren Kader noch üppig genug, um nicht unverdient alle drei Punkte von der Windscheidstraße zu entführen.