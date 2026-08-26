Blitz-Wechsel von Schott Mainz nach Gonsenheim

Mit drei Teilzeit-Einsätzen und einem Oberliga-Tor in der Bilanz streift Bennett Kruse das TSV-Trikot wieder ab. – Foto: Sebastian Bohr

Mainzer Blitz-Wechsel in der Oberliga. Bennett Kruse, erst im Sommer von Hessenligist RW Walldorf geholt, verlässt den TSV Schott Mainz schon wieder – und geht zum SV Gonsenheim.

Am Sonntag beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach (0:5) stand Kruse noch ohne Einsatz im Schott-Kader. Da hatte der schnelle Flügelspieler schon erkennen lassen, trotz dreier Liga-Einsätze (ein Tor), aber mit zuletzt sinkendem Stern, unzufrieden zu sein. Die Wege an den Wildpark sind kurz, unter Trainer Luca Vanni spielte Kruse beim SVG in der A-Jugend. Am Dienstag löste er seinen Vertrag beim TSV auf, unterschrieb in Gonsenheim und trainierte erstmals mit. Für das Oberligaspiel gegen Wormatia Worms (Samstag, 15.30 Uhr, BSA Mombach) ist der 21-Jährige spielberechtigt. Und trifft in VfR-Coach Artur Lemm auf einen weiteren, früheren Förderer.

SVG-Teammanager Timo Berkes hebt die unkomplizierte Abwicklung mit dem TSV hervor. Schon vor seinem Wechsel zu Schott war Kruse am Wildpark begehrt. „Er hat ein gutes Tempo und ist torgefährlich“, sagt Berkes, „ein guter Junge, er kennt Gonsenheim und wird nicht lange brauchen, um sich einzufinden.“ Das wäre auch nötig, denn bislang fällt die SVG-Offensive vor allem durch reihenweises Verballern von Chancen auf.

Für die Zeit nach dem Gladbach-Spiel, eine Woche vor Ende der Wechselfrist, hatten sie beim TSV Schott eine Sitzung anberaumt, in der unzufriedene Spieler Wechselabsichten äußern können. Kruse kam auf Trainer und Kaderplaner Sascha Meeth zu und bekundete, sich mehr Spielzeit zu wünschen. „Das ist alles sauber und höflich abgelaufen“, sagt Meeth, „es ist nie etwas vorgefallen. Wir haben den Vertrag einvernehmlich aufgelöst.“ Weil Kruse ablösefrei kam, durfte er nun auch unentgeltlich wieder gehen.