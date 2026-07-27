Blitz-Rot, Ziereis-Drama, FCB-Protest: Die Aufreger des 1. Spieltags! An allen drei Illertisser Treffern direkt beteiligt: Daniel Hausmann ist der Mann des 1. Spieltags von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Die Fans der Bayern-Amateure protestierten gleich am 1. Spieltag wieder deutlich gegen DFB und BFV. – Foto: Adrian Goldberg

Der 1. Spieltag in der Regionalliga Bayern produzierte gleich Geschichten en masse. Da wäre freilich der Statement-Sieg des TSV Aubstadt gegen den großen Nachbarn aus Schweinfurt. Aber es gab weitere Aufreger - einige davon haben wir für euch herausgepickt:

Blitz-Rot gegen Jakob Krauss

Es gibt traumhafte Debüts - und es gibt Debüts, die richtig in die Hose gehen! Das Spiel zwischen dem TSV Schwaben Augsburg gegen den TSV Buchbach war keine 60 (!) Sekunden alt, da war der Arbeitstag für "Schwabenritter" Neuzugang Jakob Krauss auch schon wieder beendet. Der 19-Jährige leistete sich als letzter Mann einen dicken Lapsus, Buchbachs Tobi Heiland roch den Braten und spritzte dazwischen. Krauss wusste sich nur noch mit einem Foulspiel zu helfen - Schiedsrichter Quirin Demlehner konnte gar nicht anders, als nach nicht einmal einer Minute Rot wegen Notbremse zu zücken! Seinen Einstand in der Regionalliga Bayern hatte sich Krauss sicher ganz anders vorgestellt. Kopf hoch, möchte man dem Youngster zurufen! Es kann ja nur besser werden aus Sicht des Neuen, der vor wenigen Wochen aus dem Nachwuchsbereich des SSV Jahn Regensburg nach Augsburg gekommen war...

Pechvogel Markus Ziereis: Eingewechselt, Tor gemacht - und verletzt wieder raus. – Foto: Florian Würthele

Markus Ziereis: Er kam, traf - und musste wieder verletzt raus

Es war schon fast kitschig schön: Markus Ziereis, der Junge aus dem Landkreis Cham, gibt mit einem Jahr Verzögerung (Kreuzbandriss!) sein Debüt für die DJK Vilzing und bringt die Chamer Vorstädter mit einem wunderbaren wie raffinierten Treffer auf die Siegerstraße gegen den amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II. Doch dann der Schock: Zehn Minuten nach seiner Einwechslung musste der 33-jährige Stürmer schon wieder verletzt raus. Eine genaue Diagnose steht noch aus, doch handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um eine muskuläre Verletzung. Wie lange Markus Ziereis dieses Mal pausieren muss, das ist auch noch unklar... Bayern-Protest gegen den Verband

Die Fans der Bayern-Amateure und der Bayerische Fußball-Verband (BFV) - das werden wohl keine Freunde mehr! Schon in der vergangenen Saison waren die Amateure-Anhänger immer wieder mit Protestplakaten gegen den Verband aufgefallen. Der Verband holte seinerseits zum Gegenschlag aus und verurteilte den FC Bayern II wegen mehrerer Pyroverstöße zu einer Geldstrafe und zog den Bayern zudem ingesamt drei Punkte ab.









Deshalb wird es spannend zu beobachten sein, ob sich das Verhältnis in der neuen Spielzeit entspannt. Nach dem ersten Spieltag kann man konstatieren: Darauf deutet nicht unbedingt viel hin! Denn zum ersten Heimspiel gegen den SC Eltersdorf zogen die Bayern-Fans ein großes Plakat hoch mit eindeutiger Botschaft. Neben den dargestellten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und BFV-Präsident Dr. Christoph Kern stand zu lesen: "Sie haben uns lange genug genarrt"... Deshalb wird es spannend zu beobachten sein, ob sich das Verhältnis in der neuen Spielzeit entspannt. Nach dem ersten Spieltag kann man konstatieren: Darauf deutet nicht unbedingt viel hin! Denn zum ersten Heimspiel gegen den SC Eltersdorf zogen die Bayern-Fans ein großes Plakat hoch mit eindeutiger Botschaft. Neben den dargestellten DFB-Präsident Bernd Neuendorf und BFV-Präsident Dr. Christoph Kern stand zu lesen: "Sie haben uns lange genug genarrt"...

Daniel Hausmann (li.) war der Matchwinner für den FV Illertissen in Eichstätt. – Foto: Johannes Traub