Blitz-Reaktion in Unterzahl: Pfullingen und Schwenningen spielen remis

– Foto: Dieter Frank

In der Landesliga, Staffel 3 bot die heutige Fortsetzung vom 27. Spieltag einen nervenaufreibenden Schlagabtausch, der erst nach einer Stunde Spielzeit seine volle dramatische Wirkung entfaltete.

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Vor 300 Zuschauern untermauerte der SV Zimmern seine Ambitionen und feierte einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen den VfB Bösingen. In einer starken Anfangsphase war es Jannik Thieringer, der in der 18. Minute den Bann brach und zum 1:0 für Zimmern traf. Nur vier Minuten später erhöhte erneut Jannik Thieringer in der 22. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gastgeber das Geschehen. In der 62. Minute sorgte Stefan Mutapcic mit dem Tor zum 3:0 schließlich für die endgültige Entscheidung. ---

Die Partie zwischen dem VfL Pfullingen und dem BSV 07 Schwenningen blieb lange Zeit ein Spiel der Belauerung, bis eine folgenschwere Szene die gesamte Statik der Begegnung veränderte. In der 60. Minute schwächten sich die Gäste, als Franck Valery Bonny Elat mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl witterte die Heimelf ihre Chance und schlug kurze Zeit später tatsächlich zu: In der 66. Minute erzielte Nico Rall den Treffer zur 1:0-Führung für Pfullingen. Die dezimierten Schwenninger bewiesen eine beeindruckende Moral und schlugen postwendend zurück. Praktisch im Gegenzug markierte Fabio Chiurazzi in der 67. Minute das Tor zum 1:1-Ausgleich. Trotz der numerischen Überlegenheit in der Schlussphase gelang es Pfullingen nicht mehr, den Sieg zu erzwingen. ---

Morgen, 15:30 Uhr SG Empfingen SG Empfingen SV Nehren SV Nehren 15:30 PUSH

SG Empfingen bleibt der erste Jäger von Balingen II. Der knappe 1:0-Erfolg in Tuttlingen hat die Mannschaft bei 57 Punkten gehalten, vier Zähler hinter der Spitze. SV Nehren dagegen musste gegen Pfullingen ein spätes 1:2 hinnehmen und steht nun bei 46 Punkten. Damit wird dieses Duell zu einem Spiel zwischen Hoffnung auf ganz oben und der Angst, den Anschluss nach vorne zu verlieren. Das Hinspiel endete 2:0 für Empfingen. Auch diesmal sprechen Tabellenstand und Form eher für die Gastgeber. Doch gerade Nehren steht nach der bitteren Niederlage zuletzt vor einer Prüfung des Charakters. Wer hier nachlässt, verliert nicht nur Punkte, sondern vielleicht auch den Rhythmus in einer Phase, in der jeder Fehler lange nachwirkt. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Croatia Reutlingen Croatia Reut SC 04 Tuttlingen 04Tuttlingen 15:00 PUSH

SV Croatia Reutlingen hat mit dem 3:2 in Freudenstadt ein wichtiges Lebenszeichen gesendet und sich auf 33 Punkte verbessert. SC 04 Tuttlingen musste dagegen das 0:1 gegen Empfingen hinnehmen und bleibt bei 37 Zählern. Zwischen beiden Teams liegt kein unüberbrückbarer Abstand, aber doch genug, um aus dieser Partie einen Schlüsselabend für die Tabellenmitte zu machen. Im Hinspiel setzte sich Tuttlingen mit 2:1 durch. Diesmal spricht vieles für ein offenes Spiel. Croatia Reutlingen kann mit einem weiteren Sieg näher an Tuttlingen heranrücken und sich deutlicher vom unteren Bereich lösen. Für die Gäste wäre ein Erfolg wichtig, um nicht in eine graue Zone zwischen Stillstand und Gefahr hineinzurutschen. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen VfL Nagold VfL Nagold 15:00 PUSH

SSC Tübingen kassierte zuletzt beim 1:5 in Balingen einen harten Dämpfer und bleibt bei 28 Punkten. VfL Nagold steht mit 44 Zählern auf Rang sieben und hat nach dem 0:3 gegen Balingen II etwas gutzumachen. Die Ausgangslage ist damit klar: Nagold will wieder in den Vorwärtsgang, Tübingen braucht dringend Widerstandskraft im Kampf um Abstand nach unten. Das Hinspiel gewann Nagold mit 3:1. Auch diesmal gehen die Gäste mit der besseren Tabellenposition in die Partie. Doch Tübingen weiß, dass solche Heimspiele über die Saison entscheiden können. Für die Gastgeber geht es um Haltung und Punkte, für Nagold um die Chance, im dichten Feld vor ihnen wieder näher heranzurücken. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr VfL Mühlheim VfL Mühlheim TSG Balingen Balingen II 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter reist mit Wucht an. TSG Balingen II hat SSC Tübingen zuletzt 5:1 geschlagen und steht mit 61 Punkten an der Spitze. VfL Mühlheim gewann parallel 2:0 in Albstadt und kommt damit auf 37 Punkte. Die Gastgeber sind stabil genug, um sich zu wehren, doch die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 6:0 für Balingen II. Schon allein deshalb liegt auf Mühlheim eine besondere Aufgabe: dieses Spiel offener zu gestalten und dem Favoriten mehr Widerstand entgegenzusetzen. Balingen dagegen will jede Unruhe im Keim ersticken und seine Führung behaupten. Es ist ein klassisches Duell zwischen Pflicht und Hoffnung. ---

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr SV Seedorf SV Seedorf FC 07 Albstadt FC Albstadt 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller ist dieses Spiel von enormem Gewicht. SV Seedorf steht bei 28 Punkten, FC 07 Albstadt bei 19. Nach dem klaren 0:4 in Harthausen/Scher muss Seedorf reagieren, während Albstadt nach dem 0:2 gegen Mühlheim weiter in schwieriger Lage steckt. Es ist eine Partie, in der der Blick nicht nach oben, sondern fast nur nach unten geht. Das Hinspiel gewann Seedorf in Albstadt mit 3:0. Nun soll der direkte Vergleich erneut ein Stück Sicherheit bringen. Für Albstadt wäre ein Auswärtssieg dagegen ein Befreiungsschlag. Wer dieses Spiel verliert, trägt die Folgen in den kommenden Wochen sichtbar mit sich herum. ---

Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Abstiegskampf kaum noch Umwege gehen können. TuS Ergenzingen hat 18 Punkte, TSV Harthausen/Scher deren 23. Der jüngste 4:0-Erfolg von Harthausen gegen Seedorf hat neue Hoffnung entfacht, während Ergenzingen nach dem 2:4 in Bösingen erneut mit leeren Händen dastand. Das Hinspiel gewann Harthausen/Scher mit 2:1. Genau deshalb ist der Druck auf Ergenzingen noch größer. Die Gastgeber brauchen ein Signal, sonst droht der Rückstand weiter zu wachsen. Harthausen wiederum kann mit einem Sieg den Abstand auf die Abstiegsränge spürbar vergrößern. Solche Spiele entscheiden oft mehr als ganze Serien zuvor.