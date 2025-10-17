Blitz-Neuzugang bei Dessau 05: "Es ging auf einmal ganz schnell"

Beim 5:1-Auswärtssieg in Sangerhausen wurde er schon eingewechselt, beim 3:2-Pokalcoup gegen Oberligist VfL Halle 96 ebenfalls: Der SV Dessau 05 hat mit einem talentierten Blitz-Neuzugang überrascht.

Zuletzt lief Mika von Zansen für die A-Junioren des Halleschen FC in der DFB-Nachwuchsliga auf, nun spielt der 18-Jährige für den Verbandsligisten aus der Muldestadt. "Es ging auf einmal ganz schnell", sagt 05-Vizepräsident Daniel Zschiesche über die spontane Verpflichtung. Zum Spielerprofil:

Sportlich bringt der Mittelfeldspieler, der in Piesteritz das Fußballspielen erlernte und in der U11 zum HFC wechselte, vieles mit. "Mika ist ein talentierter Spieler mit einer guten fußballerischen Ausbildung", sagt Trainer Dimitrios Mitsis. "Wir freuen uns sehr, dass er zu uns gekommen ist und von unserem Projekt überzeugt ist. Mit harter Arbeit hat er das Potenzial, ein wichtiger Spieler für uns zu werden." Das jedenfalls hat der Blitz-Neuzugang schon in seinen ersten Einsätzen angedeutet.

Schon vor der Saison hätten die Dessauer Verantwortlichen Kontakt mit dem Youngster aufgenommen. "Er bat aufgrund einer neuen beruflichen Situation, erst einmal um Bedenkzeit", erklärt Zschiesche in der Vorstellung des Vereins. Plötzlich aber "ging es auf einmal sehr schnell" - und von Zansen stand schon auf dem Platz.

