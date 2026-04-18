Blitz-Joker rettet Dingolfing - Landshut remisiert erneut

Der Dingolfinger Kouame traf nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 1:1. – Foto: Paul Hofer

30. Spieltag der Landesliga Mitte am Samstag: Der 1. FC Passau sichert sich mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Kosova drei Punkte, während der FC Dingolfing eine spannende Partie dreht und sich am Ende mit 2:1 durchsetzt. Tabellenführer Landshut kommt hingegen zum vierten Mal in Folge nicht über ein Unentschieden hinaus, ebenso remisieren der TB Roding und Luhe-Wildenau. Das Duell zwischen Tegernheim und Etzenricht endet außerdem zu Gunsten der Gäste.



Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir haben heute, wie bereits letzte Woche, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. In der ersten Halbzeit war es über die rechte Seite eine schöne Kombination, die dann Jonas Kahlouch vollendete. Durch den Elfmeter von Matyas Juracsik war das Spiel gelaufen. Nach einem Konter gelang Jakob Holzinger das 3:0.“ Stefan Kurz (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Wir haben heute, wie bereits letzte Woche, zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. In der ersten Halbzeit war es über die rechte Seite eine schöne Kombination, die dann Jonas Kahlouch vollendete. Durch den Elfmeter von Matyas Juracsik war das Spiel gelaufen. Nach einem Konter gelang Jakob Holzinger das 3:0.“



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Lange Zeit hatten wir wenig Energie in unserem Spiel. Ettmannsdorf hat sehr diszipliniert gespielt und ist durch ein Traumtor nicht unverdient in Führung gegangen. Mit der Einwechselung von Ben Kouame hat sich die Partie gedreht. Wir haben die Räume vor der letzten Kette deutlich besser gefunden und eine ganz andere Leidenschaft gezeigt. Aufgrund der starken letzten 30 Minuten ging unser Sieg in Ordnung.“

Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Sehr schade. 60 Minuten war das heute ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Nach zehn Minuten hätten wir eigentlich schon in Führung gehen können. In der Halbzeit wollten dann drei bis vier Spieler angeschlagen raus, allerdings war das heute etwas schwierig. In der zweiten Halbzeit konnten wir auch deshalb nicht mehr die nötige Energie aufbringen.“



Maximilian Maier (Sportlicher Leiter SpVgg Landshut): „Für uns heißt es nun, Mund abputzen, Kräfte mobilisieren und dann geht es am Dienstag weiter.“

Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): „Unterm Strich ein leistungsgerechtes Unentschieden. Landshut hatte natürlich Aktionen nach vorne, war aber nicht konsequent genug. Ebenso hatte Landshut Glück, dass wir unseren Elfmeter zu Beginn nicht verwandeln konnten. Unsere Mannschaft hat sich den Punkt mit einer intensiven Spielweise verdient.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Das war ein wahnsinniger Kraftakt, wenn man bedenkt, dass es heute unser viertes Spiel innerhalb von zehn Tagen war. Dass die Mannschaft wieder eine so großartige Leistung gezeigt hat, ist brutal. Großes Kompliment. Besonders, wenn man berücksichtigt, dass wir die zweite Halbzeit durch zwei längere Zeitstrafen zur Hälfte in Unterzahl spielen mussten. Wie wichtig dieser Punkt am Ende noch sein wird, wird sich zeigen.“ Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Das war ein wahnsinniger Kraftakt, wenn man bedenkt, dass es heute unser viertes Spiel innerhalb von zehn Tagen war. Dass die Mannschaft wieder eine so großartige Leistung gezeigt hat, ist brutal. Großes Kompliment. Besonders, wenn man berücksichtigt, dass wir die zweite Halbzeit durch zwei längere Zeitstrafen zur Hälfte in Unterzahl spielen mussten. Wie wichtig dieser Punkt am Ende noch sein wird, wird sich zeigen.“