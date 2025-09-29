Blitz-Hattricks: Oberpfälzer Stürmer unterbieten sich gegenseitig

In der A-Klasse Süd schoss der SC Teublitz acht Tore in einer Halbzeit. – Foto: Redaktion Schwandorf

FuPa blickt wie üblich nochmal zurück auf das Wochenend-Geschehen im Oberpfälzer Kreisbereich. Es war wieder einiges geboten. Prägnant ist diesmal die Vielzahl an tollen Einzelleistungen der Stürmer. Lupenreine Hattricks in weniger als einer Viertelstunde gab es gleich mehrere. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.

Ein ungefährdeter Auswärtssieg des Ersten gegen den Letzten – kaum der Rede wert? Nun, doch, weil ein Einzelner einen Gardetag erwischte. Und zwar Benedikt Kolbinger . Der 21 Jahre junge Stürmer des TV Riedenburg stahl allen die Show, indem er alle vier Tore seines Teams erzielte. Gefühlt aus jeder Position war der Youngster erfolgreich – und hatte sogar Chancen auf weitere Tore. Nebenbei kürte sich Kolbingers Mannschaft vorzeitig zum Herbstmeister.



Noch nie gab es dieses Tangrintel-Derby im Kreisoberhaus. Ehe beide Vereine im Frühjahr den Aufstieg realisierten. Das Spiel am Sonntag brachte also fast etwas Historisches mit sich. Entsprechend groß war die Kulisse. 430 Leute wollten sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Am Ende gingen die Gäste aus Hohenschambach als strahlender Sieger vom Platz. Und das verdientermaßen.



Ein lupenreiner Hattrick innerhalb von zwölf Minuten – dieses Kunststück gelang Lukas Schmeiduch . Der junge Stürmer des SC Lorenzen traf zwischen Minute 63 und 75 drei Mal. Schon in der ersten Halbzeit hatte er genetzt. Macht vier Treffer insgesamt. Damit schoss Schmeiduch seine Truppe nahezu im Alleingang zum Heimsieg gegen die RT.A-Klasse 2



Die Zweitvertretung des TV Barbing geriet in Oberhinkofen früh mit 0:2 ins Hintertreffen. Umso bemerkenswerter, was das Gefolge von Coach Christian Schmid anschließend fabrizierte. Bis zur Pause egalisierte man den Spielstand. Um dann den Turbo so richtig zu zünden. 6:3 gewannen die Gäste am Ende noch.







Auswärts zweistellig zu gewinnen, das muss man auch erstmal schaffen. Gelungen ist es der SG Matting/Oberndorf II. Knackpunkt war sicherlich eine Rote Karte an den Gastgeber (30.) beim Spielstand von 0:1. In der Folge klappte alles bei der Gastmannschaft. „On top“ schnürte Jonas Weinzierl einen Blitz-Hattrick (68./72./77.).Frauen Bezirksliga Süd



Vier Spiele, vier Niederlagen. Und das bei 3:29 Toren. Der Saisonstand der Regensburger SG-Frauen in der Bezirksliga ist völlig missraten. In Lupburg setzte es nun eine krachende 0:11-Pleite. Bereits nach 65 Minuten war das Ergebnis zweistellig.







Hoher Unterhaltungswert in der Rogers Aren: Sechs Tore sahen die 250 Zuschauer im Duell der beiden Nachbarrivalen. Eschenbach setzte den ersten Stich, dann stach Haroun Kahouli drei Mal für die Gäste zu. Es ging schon in die so „Crunchtime“ der Partie, ehe der nie aufsteckenden Heimelf tatsächlich noch zwei Tore zum Gleichstand gelangen (75./81.). Ja, in der Schlussphase bot sich dem SCE sogar noch die Chance auf den Lucky Punch. Aber das wäre zu viel des Guten gewesen.



Im Duell Altenstadt gegen Altenstadt behielten die Vertreter von der Waldnaab klar die Oberhand. Dass der Sieg so ungefährdet war, hatten die Gastgeber einem Mann zu verdanken: Vehbi Zogaj . Der 27-Jährige stellte mit seinen Toren in der 25., 27. und 30. Minute blitzschnell auf 3:0. Erst setzte er zwei Freistöße aus fast identischer Position per Aufsetzer ins Tor, ehe er aus 20 Metern noch einen draufsetzte. Und das alles binnen weniger Minuten. Kann man mal so machen!Kreisklasse Süd



Zehn Spiele, zehn Siege. Die DJK Ensdorf marschiert und marschiert in der Kreisklasse Süd. Auch beim „Angstgegner“ 1. FC Neukirchen ließ die Truppe von Trainer Oliver Eckl nichts anbrennen. Es war der erst DJK-Sieg in Neukirchen seit August 2011. Kurios: Allein in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit trafen die Gäste drei Mal!



Derby-Time in der hohen Nordoberpfalz! Die knapp 300 Besucher sahen eine torlose erste Halbzeit, ehe der Rangzweite SV Neusorg das Geschehen an sich riss. Die Vormachtstellung in der Verwaltungsgemeinschaft Neusorg ist damit – fürs Erste – wieder geklärt.



Zum Gipfeltreffen Erster gegen Zweiter kam es in der A-Klasse Süd. Sowohl Theuern als auch Gärbershof hatten bis dato noch kein Spiel verloren. Welche Serie würde reißen? Die des FSV! Für die Gäste war's sogar der erste Punktverlust überhaupt, nach zuvor acht Siegen aus acht Spielen. Dennoch steht man in der Tabelle noch einen Punkt vor dem Rivalen.







Sie haben hintenraus den Turbo gezündet! Nach einer knappen Stunde waren noch keine Tore gefallen zwischen dem favorisierten FC Ränkam und Aufsteiger SG Regental. Das sollte sich ändern. Denn die Herrmann-Elf traf binnen 30 Minuten fünf Mal ins Schwarze. Und auch in diesem Match gab es einen Blitz-Hattrick zu bestaunen.



Sie haben hintenraus den Turbo gezündet! Nach einer knappen Stunde waren noch keine Tore gefallen zwischen dem favorisierten FC Ränkam und Aufsteiger SG Regental. Das sollte sich ändern. Denn die Herrmann-Elf traf binnen 30 Minuten fünf Mal ins Schwarze. Und auch in diesem Match gab es einen Blitz-Hattrick zu bestaunen. Joseph Altmann schraubte das Ergebnis mit seinen Buden in der 75., 85. und 89. Spielminute noch deutlich in die Höhe.Kreisliga West



Beim Einstand von Josef Holler als neuer Trainer des TSV Dieterskirchen war einiges geboten. Kurz vor Schluss sah Detag Wernberg schon wie der sichere Sieger aus. Aber Pustekuchen! Die Heimelf bewies Moral, kam in der 88. Minute auf ein Tor heran und glich in der Nachspielzeit sogar noch aus.



Comeback-Qualitäten bewies auch die Bezirksliga-Reserve von Tännesberg. Und wie! Einen schnellen 0:3-Rückstand münzte der TSV in Nabburg noch in einen 4:3-Auswärtssieg um. Dieses „Comeback“ dauerte keine 20 Minuten, zur Stunden-Marke war der Endstand hergestellt.



Kurioses spielte sich auf dem Sportgelände in Teublitz ab. Die Heimmannschaft spielte zunächst Katz und Maus mit Gegner Saltendorf. Zum Halbzeitpfiff hatte der SC den Spielstand auf sage und schreibe 8:0 in die Höhe geschraubt. Zweistellig wurde es trotzdem nicht. Stattdessen sollten überhaupt keine Tore mehr fallen im zweiten Durchgang. Es blieb beim 8:0.



