Blitz, Donner und Mukambas Sturmlauf

Auf Blitz und Donner folgte der Sturmlauf. Dicht am eigenen Strafraum schnappte sich Levi Mukamba den Ball. Sein Trainer Thorsten Effgen forderte den Außenverteidiger mit Stürmerblut noch auf, das Tempo zu verschleppen, um den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Mukamba aber sprintete, abgekühlt vom Wolkenbruch und erholt von der Zwangspause mitten in der Schlussphase, einfach vor das gegnerische Tor und traf zum 3:1 (2:0) von Eintracht Bad Kreuznach beim Verbandsliga-Tabellennachbarn VfB Bodenheim.

Aulettas Chancen-Hattrick

Gianni Aulettas Abschluss nach Sololauf wurde von der Linie gekratzt (7.), sein Schlenzer ging genauso knapp am langen Pfosten vorbei (15.) wie sein Drehschuss am kurzen (21.). Mukambas Volley hatte ebenso Potenzial für mehr (29.), sodass das 2:0 überfällig war. Auletta inszenierte einen Umschaltangriff, Darcans Schuss wurde pariert, Jan Wingenter staubte ab (39.).

„Vielleicht habe ich die Mannschaft in der Pause zu viel gelobt“, grübelt Effgen. Denn so dominant, wie sein Team in Durchgang eins war, so sehr drückte nun der VfB. Und hätte durch David Vodis Volley, den versuchten Beinschuss des Stürmers gegen Keeper Fabian Haas, Marco Bergmanns freien Abschluss nach Vodi-Sprint oder auch Roman Meyenburgs Gewaltschuss aus spitzem Winkel viel früher zum Anschluss kommen können als in Minute 79, als Vodi nach Meyenburgs flachem Querpass einlochte. Dann kam der Sturm – und der finale Sturmlauf.

"Das Spiel konnte man sich anschauen"

„Beide Mannschaften haben es mit dem Ball am Fuß wirklich gut gemacht. Das Spiel konnte man sich anschauen“, fand Effgen. Eher zum Fortlaufen fand Jantz die erste Halbzeit seines Teams. Nach dem Seitenwechsel „haben wir es dann so gespielt, wie wir es eigentlich von Anfang an wollten. Wenn wir in Unterzahl gegen eine so spielstarke Mannschaft anlaufen, haben wir keine Chance. Wir haben um das Gegentor gebettelt. Nimmt man das ganze Spiel zusammen, haben wir genug Chancen, um etwas mitzunehmen. Aber das 0:2 war eine zu große Hypothek.“

Eintracht Bad Kreuznach: Haas – Brunswig, Blenske, Kreuznacht – Mukamba, Baumann, Tüysüz (81. Wolf) – Schäfer (90.+1 Strunk), Wingenter (76. Molnar) – Darcan, Auletta (90.+3 Rieß).

VfB Bodenheim: Günther – Schäfer, Ziewers, F. Kammerer – Geuder (83. Ben Hazaz), Bergmann, Papela (76. Meyenburg), Schenk (46. Ferber) – Lidy (70. Bauer) – Faßnacht, Vodi.