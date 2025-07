Blitz-Debüt: ASV Neumarkt holt Keeper Oskar Preil

Am Tag des Heimspiels gegen den FC Ingolstadt 04 II (Freitag, 18.30 Uhr) vermeldet der ASV Neumarkt eine Neuverpflichtung. Dabei handelt es sich um einen neuen Torhüter. Es kommt der noch 21-jährige Oskar Preil , der in der vergangenen Saison beim Neumarkter Liga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg II zwischen den Pfosten stand und ab Juli offiziell vereinslos war. Ab sofort wird Preil das Tor der Adler in der Bayernliga Nord hüten.

Preil stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig, wo er 2022 mit einem Profivertrag ausgestattet wurde und regelmäßig mit den Bundesliga-Torhütern trainierte. Nach seinem Abschied aus Leipzig führte ihn sein Weg unter anderem zum 1. FC Schweinfurt 05 sowie zuletzt zur U21-Mannschaft des SSV Jahn. Für die Regensburger stand er letzte Saison in 22 Bayernligaspielen zwischen den Pfosten. Bei allen Stationen überzeugte er mit starken Leistungen, professioneller Einstellung und hoher Entwicklungsperspektive.



Neumarkts sportlicher Leiter Stefan Pröpster zeigt sich in einer Pressemeldung des ASV erfreut über den Transfer: „Oskar bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung im Seniorenbereich mit. Er hat eine exzellente Ausbildung genossen, ist extrem ehrgeizig und passt sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend zu uns Adlern. Mit Nico Herzig hat er einen hervorragenden Torwarttrainer, der ihn fordern und fördern wird.“



Der Neuzugang selbst tut kund: „Nach einem turbulenten Sommer freue ich mich mit dem ASV Neumarkt einen Verein gefunden zu haben, in dem ich das nötige Vertrauen und Spielzeit bekomme. Außerdem habe ich hier sehr gute Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und angenehm.“



Mit der Verpflichtung von Oskar Preil setzt der ASV Neumarkt seine Linie fort, gezielt junge, ambitionierte Spieler mit Entwicklungspotenzial zu integrieren – und so die sportliche Qualität im Kader weiter zu erhöhen. Der neue Keeper werde bereits am heutigen Freitagabend sein Debüt als Torwart für die Adler geben, heißt es.