Blitz-3:0 und Rot für den Trainer: Schwarzhofen siegt klar

Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison hat sich gelohnt für den SV Schwarzhofen: Die Mannschaft von Trainer Adi Götz setzte sich am Samstag klar mit 5:1 (3:0) beim Tabellenletzten SV Töging durch. In einer furiosen Anfangsphase, in der Heimtrainer Alexander Sommer die Rote Karte sah, zog der Favorit bereits auf 3:0 davon. Nach dem Seitenwechsel probierten die Altmühltäler nochmal alles, konnten die 13. Niederlage im 16. Spiel allerdings nicht mehr verhindern. Das sagen die Trainer.



Tögings Coach Alexander Sommer haderte etwas mit dem Spielverlauf: „Das Ergebnis klingt zwar sehr klar, war aber vor allem sehr bitter heute. Wir haben es endlich mal geschafft gut anzufangen; ein Kopfball nach einem Eckball sprang vom Pfosten aus dem Torwart in die Hände. Im direkten Gegenzug lagen wir wieder 0:1 hinten. Beim zweiten Tor wollte einer unserer Spieler klären und fälschte zum 0:2 ab. Das 0:3 war ein Konter. Aktuell kommt alles zusammen. Die zweite Halbzeit war okay, aber wieder machte der Gegner aus zwei Chancen zwei Tore. Das 5:1 war klar abseits, während bei uns mehrmals Abseits gewinkt wird, obwohl es keines war. Unterm Strich war Schwarzhofen eiskalt vorm Tor.“



Wenig zu beanstanden hatte auf der anderen Seite SVS-Übungsleiter Adi Götz: „Besonders in der ersten Halbzeit war es ein sehr gut geführtes Spiel von uns. Wir haben speziell in der ersten Phase des Spiels richtig pressen können, sind nach 20 Minuten mit 3:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner nochmal alles versucht ranzukommen, aber mit dem Tor zum 4:1 war die Messe gelesen. Trotzdem: Respekt an die Töginger, die nicht aufgesteckt haben, die alles gegeben und sich reingehaut haben. Unterm Strich war es aber ein absoluter verdienter 5:1-Auswärtssieg bei schweren Bodenverhältnisse.“









Die Platzbedingungen im Breitenbrunner Waldstadion ließen keine Austragung zu. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht noch nicht fest.