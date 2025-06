Blindenfußballer Ali Can Pektas: Zwischen Büro und Spielfeld

Ober-Ramstadt. Er kickte schon als kleiner Junge auf dem Schulhof und im Garten: Das Leben von Ali Can Pektas dreht sich seit jeher um Fußball. Dabei nimmt er den Sport ganz anders wahr als die allermeisten. Der 32-Jährige ist von Geburt an blind. Das hielt ihn aber nie davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen. Das führte ihn sowohl in die Blindenfußball-Bundesliga als auch in die Nationalmannschaft.