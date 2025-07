Blindenfußball: Spektakuläre Spiele mit zwei Siegen Deutschland setzt sich im Duell von zwei der besten Blindenfußball-Teams in Ober-Ramstadt gegen die Türkei durch

Ober-Ramstadt. Die Länderspiele in Ober-Ramstadt waren nicht nur sportlich außergewöhnlich. Während auf dem Rasen die besten Spieler der Türkei gegen die deutsche Nationalmannschaft gegeneinander antraten, musste das Publikum mehrfach um Ruhe gebeten werden. Der Jubel am Spielfeldrand irritierte die Sportler, die sich hauptsächlich mit ihrem Gehör auf dem Platz orientierten. Eine von vielen Besonderheiten beim Blindenfußball.

In zwei Freundschaftsspielen traten die Nationalteams von Deutschland und der Türkei am Wochenende auf dem Kunstrasenplatz an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule gegeneinander an. Insgesamt rund 800 Zuschauer bekamen an beiden Tagen spannende Partien zu sehen. 1:0 hieß es aus deutscher Sicht jeweils nach Abpfiff der 40-minütigen Spiele.

Viele Besucher sahen an diesem Wochenende ihr erstes Blindenfußballspiel, schon beim Aufwärmen bejubelte das Publikum jedes Tor. „Die Leute waren total fasziniert von dem Sport“, berichtete Axel Rückert vom gastgebenden FC Ober-Ramstadt. Im Spiel mussten die Schiedsrichter die Zuschauer immer wieder per Durchsage um Ruhe bitten. Beim Blindenfußball zählt jedes Kommando und jedes Geräusch – etwa vom Rasseln des Balls, der extra für diesen Sport konzipiert ist. Die Stille während des Spiels war zwar ungewohnt, für einen geordneten Ablauf ist sie aber unerlässlich wie andernorts Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit. „Wie man hört, war es intensiv“, sagte der deutsche Nationaltrainer Martin Mania nach dem Spiel am Freitag mit heiserer Stimme. Die VRM hat das Spiel in voller Länge live übertragen. Mania freute sich über das hohe Niveau der Partie, in der sich zwei Halbfinalisten der vergangenen Europameisterschaft gegenüberstanden. Sonderlob gab es für das „super Tor“ von Tönsing, der das Hinspiel mit einem strammen Schuss nach knapp einer halben Stunde entschied.

Als „durchschlagskräftigere Truppe“ habe seine Mannschaft verdient gewonnen, sagte Ali Can Pektas nach dem Freitagsspiel. Für ihn als Ober-Ramstädter und Co-Trainer beim örtlichen A-Ligisten war es ein ganz besonderes Spiel. „Koordiniert und klar im Spielaufbau“ sei das deutsche Team angetreten, sagte er. Pektas selbst hatte sich ursprünglich vorgenommen, selbst ein Tor zu machen. Am Ende entschied Teamkollege Jonathan Tönsing wie schon am Vortag auch das Rückspiel.