Blindenfußball live: Deutschland trifft auf die Türkei Die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft empfängt die Türkei zum internationalen Topduell in Ober-Ramstadt. Nicht verpassen! Freitag, 19 Uhr, live im Stream von Echo online

Es ist ein Spitzenduell zweier europäischer Top-Nationen – und sie treffen in Ober-Ramstadt aufeinander! Wenn am Freitag, 19 Uhr, die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft in der ersten von zwei Freundschaftspartien gegen die Türkei spielt, halten die Zuschauer vor Ort den Atem an – und auch diejenigen vor den Bildschirmen. Denn Echo online überträgt das erste Duell live im Stream. Kommentiert von den Sportreportern Lutz Reubold und Benedikt Palm.

Hier können Sie sich das Spiel anschauen. Zum Starten klicken Sie auf das Play-Symbol, auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Um den Ton zu hören, klicken Sie auf das Symbol im Player: