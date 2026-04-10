Blindenfußball-Bundesliga startet in Stuttgart

– Foto: IMAGO IMAGES

Mit einem historischen Teilnehmerfeld beginnt die Blindenfußball-Bundesliga am 18. und 19. April 2026 in Stuttgart in ihre neue Spielzeit. Erstmals gehen zehn Teams an den Start und markieren damit einen neuen Höchstwert seit Gründung der Liga im Jahr 2008. Die Spielrunde wird von der DFB-Stiftung Sepp Herberger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert.

Gastgeber des Auftaktspieltags ist der MTV Stuttgart, der als deutscher Rekordmeister die Begegnungen auf seinem Vereinsgelände am Kräherwald ausrichtet.

Meister gegen Rekordmeister zum Auftakt

Gleich zum Auftakt in die neue Saison erwarten die Zuschauer in Stuttgart spannende Duelle: Gastgeber MTV Stuttgart trifft am Samstag um 14 Uhr auf Fortuna Düsseldorf. Ebenfalls am Samstag startet Titelverteidiger Borussia Dortmund, der in der vergangenen Saison erstmals die Meisterschaft gewann, mit seinem Spiel gegen Hertha BSC in die neue Spielzeit. Für beide Teams kommt es am Sonntag um 14 Uhr dann zum spannenden Duell zwischen amtierendem Meister (BVB) und Rekordmeister (MTV).