Bliesmengen-Bolchen schenkt Führung her SV Bliesmengen-Bolchen: SC Halberg dreht Rückstand in zwei Minuten

Mathias Lillig kassierte mit dem SV Bliesmengen-Bolchen eine unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen dene SC Brebach. – Foto: Matteo Mirabile

Der SV Bliesmengen-Bolchen war am Freitagabend auf bestem Weg drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Schröderliga Saar zu erreichen. Doch der SC Halberg Brebach drehte den Rückstand innerhalb von 120 Sekunden zu einer eigenen Führung.

Der SV Bliesmengen-Bolchen, gerade erst in die Schröderliga Saar aufgestiegen, verpasste im ersten Ligaspiel des Jahres mit der 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Halberg Brebach den erhofften Befreiungsschlag. Die Gastgeber gingen nach torloser erster Hälfte durch Jannik Bergmann in Führung. Doch statt diese auszubauen oder zumindest zu verwalten, führten die Gäste aus dem Saarbrücker Stadtteil 120 Sekunden später selbst. "Da hatten wir direkt nach dem Anstoß unsere stärkste Phase und haben aus drei Chancen zwei Treffer gemacht, so dass wir mit einer Führung in die letzte halbe Stunde gingen", sagte Gäste-Trainer Günter Erhardt. Arbnor Qoroviqi (51.) und Vedran Ivankovic (53.) stellten das Ergebnis schnell zu ihren Gunsten auf den Kopf.