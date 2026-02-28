Bliesmengen-Bolchen schenkt Führung her

Der SV Bliesmengen-Bolchen war am Freitagabend auf bestem Weg drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Schröderliga Saar zu erreichen. Doch der SC Halberg Brebach drehte den Rückstand innerhalb von 120 Sekunden zu einer eigenen Führung.
Der SV Bliesmengen-Bolchen, gerade erst in die Schröderliga Saar aufgestiegen, verpasste im ersten Ligaspiel des Jahres mit der 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen den SC Halberg Brebach den erhofften Befreiungsschlag.
Die Gastgeber gingen nach torloser erster Hälfte durch Jannik Bergmann in Führung. Doch statt diese auszubauen oder zumindest zu verwalten, führten die Gäste aus dem Saarbrücker Stadtteil 120 Sekunden später selbst. "Da hatten wir direkt nach dem Anstoß unsere stärkste Phase und haben aus drei Chancen zwei Treffer gemacht, so dass wir mit einer Führung in die letzte halbe Stunde gingen", sagte Gäste-Trainer Günter Erhardt. Arbnor Qoroviqi (51.) und Vedran Ivankovic (53.) stellten das Ergebnis schnell zu ihren Gunsten auf den Kopf.
"Wir hätten danach auch noch Chancen zum Ausgleich gehabt, aber Brebach war mit seiner Verwertung innerhalb kurzer Zeit effektiver als wir. Wir hätten einen Punkt verdient gehabt", sagte SVB-Coach Mathias Lillig nach dem Spiel. Dem stimmte Erhardt zu. "Mit dem Sieg war es ein guter Start, aber hinten raus war es auch etwas glücklich gelaufen für uns. Wir können über den Dreier froh sein". Brebach festigt damit den vierten Platz auch über das Wochenende hinaus, ist nun sogar punktgleich mit dem Dritten FC Palatia Limbach.
Bliesmengen-Bolchen ist Drittletzter, kann bis Sonntag aber auf den letzten Platz abrutschen. Der einen Punkt zurück liegende FC Rastpfuhl empfängt die kaum noch konkurrenzfähige Borussia aus Neunkirchen, dem punktgleichen Vorletzten SG Marpingen-Urexweiler reicht am Sonntag ein Unentschieden bei Spitzenreiter SV Elversberg II um vorbeizuziehen.