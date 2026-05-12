Bliesmengen-Bolchen hofft auf ein Endspiel gegen Rastpfuhl Schröder-Liga: Abstiegskampf geht in die Endphase von Georg Müller · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Bliesmengen muss auf Hilfe von anderen Vereinen hoffen – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

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Es ist wie immer gegen Ende der Runde im Tabellenkeller der höchsten saarländischen Klasse. Bange Blicke gehen in die Oberliga Südwest und die Frage: „Wieviele saarländische Teams erwischt es in diesem Jahr?“. Nachdem Eppelborn bereits als Absteiger feststeht, konnte sich der FV Diefflen mit einem ganz wichtigen Sieg in Dudenhofen etwas Luft verschaffen. Das Restprogramm der Saarländer ist aber nicht ungefährlich: Neben zwei Heimspielen gegen Gonsenheim und Engers muss man am Pfingstwochenende zum direkten Konkurrenten nach Ludwigshafen reisen. Da die Oberliga erst am 30. Mai ihren letzten Spieltag austrägt, heißt es bei allen beteiligten Vereinen Geduld üben. Übrigens: Ob Platz 15 in der Oberliga ein Abstiegsplatz ist, hängt vom Relegations-Erfolg des Vizemeisters (derzeit der FK Pirmasens) ab. Schafft es der FKP gegen den FC Eddersheim (Hessen) und den VfR Mannheim (Südwest), steigen nur die letzten Drei ab.

Jetzt ein Blick auf die Schröder-Liga. Der SV Saar 05 ist Letzter und muss in die Verbandsliga Südwest. Der SV Bliesmengen-Bolchen hat es als Vorletzter nicht mehr selbst in der Hand, die Klasse zu sichern. Mit einem Punkt aus den letzten zwei Spielen könnte man die arg gebeutelten Borussen aus Neunkirchen hinter sich lassen und dann den Blick auf Diefflen und Jägersburg richten. Allerdings ist am letzten Spieltag auch noch ein Endspiel gegen den FC Rastpfuhl möglich. Dafür muss man zuvor in Hasborn gewinnen und Rastpfuhl zeitgleich zu Hause gegen Schwalbach verlieren. Kurioserweise hat Bliesmengen (27 Pkte.) den direkten Vergleich gegen Marpingen-Urexweiler (32) und Ballweiler-Wecklingen (33) gewonnen und könnte dann mit einem Sieg gegen Rastpfuhl (33) in dieser Kategorie auch noch vorbeiziehen.

Dann aber noch was für die Schwarzmaler: Für den Fall, dass es Diefflen erwischt und unser Vizemeister scheitert, sind vier Mannschaften zu viel in der Liga. Dann wäre auch Platz 15 ein Abstiegsplatz, dort wo im Moment die SG Marpingen-Urexweiler rangiert. Als Letztes nur noch eine Info für den Fall der Fälle: Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich. Den hat Rastpfuhl gegen Marpingen und Ballweiler gewonnen und Marpingen beide verloren.