Bliedersdorf/Nottensdorf wieder in Lauerstellung 2. Kreisklasse: Bankowski-Elf bezwingt Himmelpforten im Topspiel - Eiche schlägt sicher wacker in Stade

Beide Seiten begannen in Bliedersdorf zurückhaltend. Die erste Gelegenheit vergab der MTV durch Jan Schlüter. Jetzt nahm die Spitzenpartie Fahrt auf. FSV-Mittelfeldspieler Clemens Zenner nahm eine Flanke direkt und zielte knapp vorbei. In der 26. Minute rettete der Pfosten die Hausherren, Niklas Nitschke scheiterte. Alexander Gäth machte es auf der anderen Seite besser. Clemens Zenner sah den freistehenden Angreifer, der den Ball nur noch zum 1:0 einschieben musste. Zu diesem Zeitpunkt eher eine überraschende Führung der Gastgeber. Wenige Minuten vor dem Wechsel überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst wurde Clemens Zenner von MTV-Keeper Jannik Düe im Strafraum von den Beinen geholt. Der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Kurz darauf glich Timo Franzen für die Gäste aus. Im direkten Gegenzug zog Patrick Zeitz aus der zweiten Reihe ab und stellte auf 2:1. Bis Mitte der zweiten passierte nicht viel, dann vergaben beide Mannschaften je eine gute Möglichkeit. In der 72. Minute machte es Alexander Gäth besser. Eine scharfe Hereingabe schoss er zur 3:1-Führung ein. Dabei blieb es und der FSV rückte dadurch bis auf zwei Zähler an den MTV Himmelpforten II heran.

