Bliedersdorf/N. II und Immenbeck III holen jeweils 0:2-Rückstand auf

Der TSV Apensen III musste erneut eine Niederlage hinnehmen. Der FC Mulsum/Kutenholz II sicherte sich durch eine stabile zweite Halbzeit einen 3:1-Auswärtssieg und verschärfte die Lage beim Gegner im Abstiegskampf.

Apensen war in der 13. Minute durch Maximilian Winterling in Führung gegangen, doch Cedric Höck glich nach einem Abwehrfehler aus. In Durchgang zwei ließen die Gäste nur wenig zu und erzielte durch Miralem Sarovovic den Führungstreffer. Kurz vor Schluss scheiterte Leon Simson erst mit einem umstrittenen Elfmeter an Manuel Stemmann, verwandelte dann aber im Nachschuss zum 3:1 .

TSV-Trainer Björn Bleschke sprach nach dem Spiel von „einer ärgerlichen und enttäuschenden Niederlage“ und betonte: „Es wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber unser Blick geht weiter nach vorne.“ Apensen wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg und steht weiter auf dem ersten Abstiegsplatz.

Beim FC Mulsum/Kutenholz II überschattet der nun bekanntgewordene dritte Kreuzbandriss der Saison die sportliche Entwicklung. „Das ist eine Saison zum Vergessen!“, so Trainer Marvin Gudd mit Blick auf die Verletzungen von Maurice Mehrkens, Marvin Tiedemann und Jan-Luca Spreckels.