Bliedersdorf reagiert auf „Abgänge und Altersstruktur“ von Tageblatt · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Nach einer verkorksten Saison will der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf sich wieder erfolgreicher präsentieren - mit neuen Impulsen im Trainerteam und Neuzugängen.

Weil Co-Trainer Tim Schwabe (zur SV Ahlerstedt/Ottendorf III) zum Saisonende aufhört, hat der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf diese Lücke als erstes in Angriff genommen. André Stein wird mit Rainer Rambow das kommende Trainerduo bilden. Stein war zuletzt für den TSV Eintracht Immenbeck tätig, wo er bereits in erster und zweiter Reihe viel Erfahrung sammelte. Darüber hinaus kennt der 57-Jährige schon den einen oder anderen Spieler im Kader. Der Sportliche Leiter Christian Wierzbinski bleibt im Trainerteam als dritter Mann. „Wir haben eine hervorragende Lösung gefunden. André wird sportlich frischen Wind reinbringen und passt menschlich perfekt zur Mannschaft und zum Verein“, so Wierzbinski.

Der Vizemeister des Vorjahres war am Ende glücklich darüber, den Klassenerhalt rechtzeitig vor dem Saisonende eingefahren zu haben. Nun hat der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf seine Kaderplanung für die künftige Kreisliga-Spielzeit vorgestellt und freut sich zudem über sechs Neuzugänge. Der FSV setzt dabei auch auf interne Spieler-Zugänge. Len Schwampe rückt von den 2. Herren auf, Jason Oberdörfer aus der dritten Mannschaft. Mohamed Abdelouadoud kommt aus der eigenen Jugend.