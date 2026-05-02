Bliedersdorf ist „heiß“: Kellerkind zieht Aufstiegskandidat den Zahn „Offensivspiel existiert nicht“: Wischhafen stellt Immenbeck fast ein Bein von Tageblatt · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Der Bliedersdorfer Jan Ehlers machte am Donnerstag beim Auswärtsspiel den Unterschied. Foto: Berlin

Der FC Wischhafen/Dornbusch steht als Absteiger aus der Fußball-Kreisliga fest. Fast feiert die Mannschaft am Freitagnachmittag einen Achtungserfolg gegen Immenbeck.

Gestern, 13:00 Uhr FC Wischhafen/Dornbusch Wischh./Dorn TSV Eintracht Immenbeck E. Immenbeck 1 2 Abpfiff Mit dem Bargstedter Sieg in Ahlerstedt stand der Abstieg Wischhafens seit Donnerstagabend auch rechnerisch fest. Auf dem engen Platz in Dornbusch verteidigten die Gastgeber kompakt und gingen nach einem ruhenden Ball in Führung.

„Wir haben es gut gemacht, unser Offensivspiel existiert aber einfach nicht“, sagt Trainer Norman Pehmüller. „Trotzdem hätten wir das Spiel heute auch gewinnen können - wir versuchen, die Saison erhobenen Hauptes zu beenden.“ Immenbeck gewinnt hingegen das siebte von acht Pflichtspielen im Jahr 2026 und bleibt ein Anwärter auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

Tore: 1:0 (40.) A. Hatecke, 1:1 (77.) Käske, 1:2 (89.) Weseloh. Die Mannschaften aus dem Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga drehen in der Schlussphase der Saison richtig auf.

Bargstedt verlässt mit dem Derbysieg erstmals seit dem 14. Spieltag wieder die Abstiegsplätze. A/O scheiterte im ersten Durchgang doppelt am Aluminium, ein ruhender Ball war für die Gäste wiederum der Dosenöffner. „Es war ein Spiel, in dem derjenige gewinnt, der das erste Tor macht“, sagt Ahlerstedts Trainer Tom-Luka Stelling. „Wir haben es mit der Brechstange probiert, ohne wirklich gefährlich zu werden - es tut weh, aber irgendwie ist die Niederlage dann auch verdient.“ Tore: 0:1 (42.) Peplies, 0:2 (73.) Meyer.