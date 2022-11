Blickrichtung Tabellenspitze Bezirksliga: Brake gegen Halle in der Pflicht. Jöllenbecker Hilfe wäre gut.

Ein Spieltag ohne Bielefelder Stadt-Derbys ist in der Bezirksliga äußerst selten, kommt aber vor. Dafür stehen aber andere, zum Teil spannende Vergleiche auf dem Spielplan.

Etwas Schützenhilfe könnten die Braker vom TuS Jöllenbeck bekommen. Zuletzt holten die Jürmker drei Ligasiege in Folge und sind auf einem guten Weg, zu ihrer alten Stärke zurückzufinden. Gegen Türkgücü werde es aber sicherlich ein anderes Spiel als zuletzt, wie Jöllenbecks Trainer Lennard Warweg vermutet.

Etwa das Aufeinandertreffen des TuS Brake und des Aufsteigers SC Halle. Die Braker haben neun Punkte Rückstand auf Ligaprimus FSC Rheda – also auf den Tabellenplatz, den sie sich als Ziel gesetzt haben. Brakes Trainer Holm Windmann sagt: „Wenn wir nicht mit einem Fernrohr zur Spitze gucken wollen, müssen wir Sonntag drei Punkte holen.“ Schließlich schläft die Konkurrenz aus Rheda und Türkgücü Gütersloh auch nicht.



Auch der VfR Wellensiek steht vor einer komplizierten Auswärtshürde. Die Rottmannshofer müssen bei der Regionalligareserve des SC Wiedenbrück antreten. VfR-Coach Ede Hertel weiß: „Die Erste von Wiedenbrück spielt schon Samstag, da kann es also durchaus passieren, dass wieder Spieler aus dem Regionalliga-Kader am Sonntag gegen uns Spielpraxis sammeln werden.“ Positiv stimmt Hertel, dass Maurice Hertel aus den Flitterwochen zurück ist und mit ziemlicher Sicherheit in die Wellensieker Startelf zurückrotieren wird.