"Blicken stolz auf das Erreichte zurück"

Alles in allem sind wir sehr zufrieden. Es war definitiv eine spannende Saison, in der es bis zum letzten Spieltag um etwas ging. Zu Beginn der Runde hatten wir das Ziel, unter die Top 5 zu kommen – und relativ schnell zeigte sich, dass dieses Ziel realistisch war. Man darf nicht vergessen, dass es erst unsere zweite Saison in der Landesliga war.

In der Winterpause kam es dann zum Trainerwechsel, der uns nochmal einen positiven Schub gegeben hat und maßgeblich zu einer starken Rückrunde beigetragen hat. Leider waren wir am letzten Spieltag nicht auf unserem gewohnten Niveau und haben die Relegation knapp verpasst. Trotzdem blicken wir stolz auf das Erreichte zurück.

Natürlich wollen wir uns weiter steigern und nochmal eine Schippe drauflegen. Ein zentrales Ziel war es, unseren Kader in der Breite besser aufzustellen – denn wer oben mitspielen will, braucht nicht nur Qualität, sondern auch Tiefe im Kader.

Wir konnten unsere gesamte Mannschaft halten und haben uns punktuell gezielt verstärkt. In der neuen Saison sind wir definitiv breiter und stabiler aufgestellt – etwas, das uns in der letzten Saison stellenweise gefehlt hat. Das wird in einer Landesliga mit 18 Mannschaften auch absolut notwendig sein.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Das ist in dieser Saison besonders schwer vorherzusagen. Die Liga ist deutlich stärker besetzt als noch im Vorjahr – nicht nur durch die drei Verbandsliga-Absteiger, sondern auch durch die Aufstockung auf 18 Teams. Das macht die Saison deutlich intensiver.

Viele Mannschaften haben sich gezielt verstärkt und sind sehr gut vorbereitet. Im August allein stehen bereits sechs Spiele auf dem Programm – das ist ein echter Stresstest innerhalb von nur 20 Tagen. Wer dort konstant bleibt, kann sich früh oben festsetzen. Eines ist sicher: Wir werden es keinem Gegner leicht machen.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Ja, dieser Eindruck bestätigt sich zunehmend. Der Amateurfußball hat sich enorm weiterentwickelt – sowohl sportlich als auch organisatorisch. Vereine müssen heutzutage professionelle Strukturen bieten, um für Spieler attraktiv zu sein. In unserer Region ziehen viele Vereine mit – wer hier nicht mithält, hat es schwer, gute Spieler zu halten oder zu gewinnen.

Gleichzeitig stagniert die Bundesliga in ihrer Entwicklung. Im internationalen Vergleich – vor allem mit den anderen Top-5-Ligen – fehlt es an Investitionen, Innovationen und Stars. Während in England, Spanien oder Italien Investoren große Summen in Vereine und Spieler investieren, bleibt die Bundesliga oft auf der Stelle stehen. Wenn sie eine Top-Liga bleiben will, wird sie sich in Zukunft neu aufstellen müssen.