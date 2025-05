Blick richtet sich nach oben

Der SSV Sand stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit und hat mit Enver Maslak eine zentrale Personalie an den Verein gebunden. Der Torjäger verlängert seinen Vertrag und wird auch in der Saison 2025/26 das Trikot des Gruppenligisten tragen.

Maslak, der in der abgelaufenen Runde maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden der Sander beigetragen hat, bleibt damit ein wichtiger Baustein der sportlichen Ausrichtung. „Ich fühle mich hier sehr wohl und bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team in der nächsten Saison noch mehr erreichen können“, erklärte der Angreifer. Der SSV Sand beendete die Saison 2024/25 auf dem fünften Tabellenplatz – der Blick geht nun klar in Richtung Spitzengruppe.

„Enver ist ein Leistungsträger für uns. Mit seiner Mentalität und seiner Qualität auf dem Platz wird er uns helfen, in der kommenden Saison den nächsten Schritt zu machen“, betonte die sportliche Leitung.