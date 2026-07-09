Blick nach vorne gerichtet Heuser und Makowski leiten den Neustart beim TSV Holzhausen von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Holzhausen

Mit Roberto Heuser und Christoph Makowski an der Seitenlinie ist der TSV Holzhausen/Reinhardswald in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Wie der Verein in seinen sozialen Medien berichtet, fand am Sonntag, 5. Juli, die erste Trainingseinheit nach der Sommerpause statt.

Für den Gruppenligisten bedeutet der Auftakt weit mehr als den üblichen Beginn einer neuen Spielzeit. Nach dem Rücktritt von Marcel Eichler zum Ende der vergangenen Saison steht der TSV vor einem sportlichen Neuanfang, den Heuser als neuer Trainer gemeinsam mit Makowski prägen soll. Frische Impulse nach schwieriger Phase Das neue Trainerduo soll der Mannschaft frische Ideen, neue Motivation und eine klare Ausrichtung vermitteln. Nach einer schwierigen Rückrunde und dem Kampf um Stabilität richtet sich der Blick in Holzhausen nun wieder nach vorne.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht allein die sportliche Entwicklung, sondern auch der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Der TSV will enger zusammenwachsen, füreinander einstehen und in jedem Spiel die nötige Bereitschaft auf den Platz bringen. Neuzugänge werden noch vorgestellt Auch im Kader wird es Veränderungen geben. Der Verein kündigte an, in den kommenden Wochen mehrere Neuzugänge nach und nach vorstellen zu wollen.