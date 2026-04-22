Blick nach vorn trotz Niederlage

Von Beginn an entwickelte sich jedoch zunächst eine eher unspektakuläre Begegnung, in der sich beide Teams mit Respekt begegneten – auch vor dem Hintergrund des 1:1 im Hinspiel. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte der Rudolstädter Mannschaft nach einem Freistoß, doch Evan Häußer verfehlte mit dem Kopf das gegnerische Tor. Kurz darauf wurde ein weiterer Versuch an der Strafraumgrenze abgeblockt, sodass es nicht zum Abschluss kam. Auf der Gegenseite setzte der VfR einen Fernschuss über die Querlatte, was bei den Gästen zunächst für Erleichterung sorgte. Wenig später hatte der VfR dann Glück, als nach einer gelungenen Passfolge der Abschluss von Ruben Baumann vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang. In der 38. Minute nutzten die Gastgeber eine ihrer Möglichkeiten konsequent und gingen durch Markus Bear in Führung, der mit einem platzierten Flachschuss traf. Kurz darauf wurde ein Solo von Ole Barthel im letzten Moment von der Gästeabwehr geblockt, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff führte ein Fehlpass dazu, dass der VfR noch auf 2:0 erhöhen konnte. Leider musste Ruben Baumann mit einer Zerrung noch vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.