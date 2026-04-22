Blick nach vorn trotz Niederlage

Im gestrigen Spiel trat Rudolstadts Zweite auswärts beim VfR Bad Lobenstein an, der zu diesem Zeitpunkt den 10. Platz in der Landesklasse belegte. Für den FC ging es weiterhin um den Klassenerhalt, entsprechend groß war die Bedeutung der Partie aus Sicht des Tabellenfünfzehnten.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss
Von Beginn an entwickelte sich jedoch zunächst eine eher unspektakuläre Begegnung, in der sich beide Teams mit Respekt begegneten – auch vor dem Hintergrund des 1:1 im Hinspiel. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte der Rudolstädter Mannschaft nach einem Freistoß, doch Evan Häußer verfehlte mit dem Kopf das gegnerische Tor. Kurz darauf wurde ein weiterer Versuch an der Strafraumgrenze abgeblockt, sodass es nicht zum Abschluss kam. Auf der Gegenseite setzte der VfR einen Fernschuss über die Querlatte, was bei den Gästen zunächst für Erleichterung sorgte. Wenig später hatte der VfR dann Glück, als nach einer gelungenen Passfolge der Abschluss von Ruben Baumann vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang. In der 38. Minute nutzten die Gastgeber eine ihrer Möglichkeiten konsequent und gingen durch Markus Bear in Führung, der mit einem platzierten Flachschuss traf. Kurz darauf wurde ein Solo von Ole Barthel im letzten Moment von der Gästeabwehr geblockt, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff führte ein Fehlpass dazu, dass der VfR noch auf 2:0 erhöhen konnte. Leider musste Ruben Baumann mit einer Zerrung noch vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit.
Nach dem Seitenwechsel zeigte die FC-Reserve eine Reaktion und versuchte zum Anschlusstreffer zu kommen. Der VfR verwaltete in der Folge die Führung, agierte risikoarm und ließ insgesamt nur wenige klare Situationen zu. Die beste Gelegenheit für Rudolstadt entstand nach einem sehenswerten Pass von Leon Matiss hinter die Abwehrkette: Evan Häußer lief allein auf den Keeper zu, setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor. In der Schlussphase wurden auf dem sehr großen Spielfeld auf beiden Seiten die Kräfte weniger. Das Spiel flachte zunehmend ab und klare Torchancen blieben weitgehend aus. Positiv hervorzuheben ist der Einsatz des kurzfristig eingesprungenen Torhüters „Faxe“ aus der Kreisklasse, der seine Aufgaben zuverlässig erledigte und in der zweiten Halbzeit keinen weiteren Treffer mehr zuließ. Ein besonderer Dank gilt ihm, da beide etatmäßigen Torhüter an diesem Tag aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung standen. Ein weiterer Dank gilt unseren drei A-Junioren für die Unterstützung der Mannschaft. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für den VfR, der vor seinen Fans feiern konnte.