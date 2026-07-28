Blick nach oben: Warum die RWE-Transfers Hoffnung machen Die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen war auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Neben gestandenen Oberliga-Spielern wechselt auch ein Akteur aus der Regionalliga West zum Landesligisten. von Linus Bien · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Diese RWE-Transfers machen Hoffnung – Foto: Markus Becker

Sieben neue Gesichter standen beim Testspiel am Sonntag (26. Juli, 16 Uhr) gegen den VfL Rhede in der Startaufstellung. Grund genug, einen genaueren Blick auf die Zugänge von Rot-Weiss Essen II zu werfen, die fast schon versprechen, dass die Mannschaft in der Landesliga-Premierensaison direkt oben mitspielen kann.

>>> Hier kommt ihr zum Kader von Rot-Weiss Essen II Der Neue im Tor Zwischen den Pfosten reiht sich ein weiterer Spieler in den Konkurrenzkampf des vierköpfigen Torwartteams ein. Neben Leon Willems, der in der vergangenen Saison zweimal in der Bezirksliga zum Einsatz kam, Romero Gerres aus dem U19-Kader und Malte Brüning, der als dritter Keeper im Profikader der Essener steht, ist es jetzt also noch Sam Koch. Der 20 Jahre alte Keeper kommt aus der U23 von Ratingen 04/19, bei der er in der abgelaufenen Spielzeit unangefochtener Stammkeeper war. In seinen ersten beiden Testspielen für Rot-Weiss bleibt er gegen seinen Ex-Klub ohne Gegentreffer. Defensivreihe neu aufgestellt Die Defensivreihe des Teams aus der Landesliga, Gruppe 2 hat sich wohl am meisten verändert. Paul Schütte (Sportfreunde Niederwenigern), Dan Quedraogo (SG Essen-Schönnebeck), Nico Petrit (VfB Bottrop) und Bryan-Chima Igbo (U19 RW Oberhausen) sind neu dabei. Paul Schütte und Nico Petrit waren in der vergangenen Landesliga-Saison absolute Leistungsträger ihrer Mannschaften, während Bryan-Chima Igbo bei RWE seine ersten Herrenerfahrungen sammeln wird und Dan Quedraogo drei Kurzeinsätze in Schönnebeck bekommen hatte. Im Gesamtbild eine gute Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit, die die Verpflichtungen in die Abwehr mitbringen.

Die drei interessantesten Personalien Die interessantesten Personalien befinden sich definitiv im Mittelfeld des frisch gebackenen Landesligisten. Baran Seker kommt von der SSVg Velbert, die in der abgelaufenen Spielzeit aus der Regionalliga West abgestiegen ist. Bei den Velbertern kam der 21-Jährige auf zehn Einsätze. Aus der Oberliga Niederrhein vom 1. FC Kleve stößt Julian Ismanovski dazu. Dort hat er sich in drei Jahren zu einem gestandenen Oberliga-Spieler entwickelt und sammelte in 64 Spielen 18 Scorerpunkte. Timo Brauer hat sich ebenfalls dem Team von Stefan Lorenz angeschlossen. Einst selbst bei Rot-Weiss Essen in der Regionalliga gespielt, ist der 36 Jahre alte Mittelfelddirigent über Alemannia Aachen in der 3. Liga, den SV Grödig aus der österreichischen Bundesliga und schließlich von der SpVg Schonnebeck zurück zu den rot-weissen Farben gekehrt. Ausgebildet wurde Brauer in der Knappenschmiede auf Schalke. Noe Jose Limas kommt wie sein Kollege aus der Abwehr Paul Schütte von den Sportfreunden Niederwenigern. Der US-Amerikaner hat dort in der Saison 25/26 in allen drei Herrenmannschaften gekickt. Eine neue Offensivoption In der Offensive hat Stefan Lorenz eine neue Karte in seinem Deck. David Adusei Asibey Yeboah wechselt aus der Bezirksliga Westfalen vom SV Horst-Emscher zu RWE. Der Offensivmann hat aber auch schon eine Vielzahl an Einsätzen in der Westfalenliga vorzuweisen. Damit gesellt er sich zu den Aufstiegshelden um Marcel Platzek, Arda Islam und Joel Bema.