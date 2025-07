Blick in Fanshop: Darauf fahren die Anhänger des SV Sonsbeck ab

Mitglieder und Anhänger des Oberligisten SV Sonsbeck haben die Möglichkeit, ihre besondere Verbundenheit mit dem Klub über allerlei Devotionalien auszudrücken. Zur Auswahl steht die Grillschürze, die Badehose oder der Fischerhut mit dem Vereinsnamen. Die Dinge des Alltags, Gutscheine, aber auch die typischen Schals gibt’s seit rund einem Jahr im offiziellen Online-Fanshop des SVS. Mete Aysu, Jugendkoordinator in Sonsbeck, ist der Ansprechpartner. So fällt seine Bilanz aus, das sind die Verkaufshits, Neuheiten und Ladenhüter.

Das ist neu

In der Vorbereitung auf die neue Saison können sich die Fußballer mit personalisierten Schienenbeinschonern ausstatten. Diese sind mit dem Vereinslogo versehen. Die Schoner können individuell mit der Trikotnummer und dem Namen gestaltet werden. Sie sind in drei verschiedenen Größen erhältlich und kosten 27,95 Euro. „Wir hatten früher ganz einfache Schienenbeinschoner, teilweise mit Knöchelschutz, im Angebot. Heute hat fast jeder Spieler individuelle Schoner – entweder von seinem Lieblingsverein oder ganz kleine, die kaum noch zu sehen sind“, sagt Aysu. Der perfekte Begleiter im Sommer, egal ob im Urlaub oder am Badesee, seien die Badeshorts mit Vereinslogo in schwarz oder rot. Der Preis: 29,95 Euro. Ein echter Hingucker, so Aysu, sei zudem das T-Shirt für Herren in Schwarz oder in der Farbe „Natural Raw“ mit der Graffiti-Aufschrift „Nur der SVS“. Das gibt’s für 29,95 Euro.

So lief das erste Jahr

Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Zum 31. Dezember 2024 erhielt Aysu die erste Auswertung der verkauften Produkte. Im ersten halben Jahr wurden rund 350 Artikel verschickt. Die Lieferzeit beträgt in der Regel eine Woche.

Das ist noch geplant

Der Vereinsshop hat für den täglichen Bedarf fast alles im Sortiment. Was noch fehlt und für die Zukunft ein Thema werden könnte, sagt Aysu, seien Fahnen oder Wimpel vom SV Sonsbeck.

Verkauf vor Ort

Sonsbecks Jugendkoordinator läuft zumeist in Vereinsklamotten durchs Dorf. Immer wieder wird er darauf angesprochen, wo die Fankleidung denn erhältlich sei. Dabei bemerkt er eine gewisse Hemmschwelle – gerade bei den älteren Menschen – online zu bestellen. Deshalb möchte Aysu in Zukunft einen „gewissen Mix des Verkaufs auf der Online-Plattform und in einer stationären Stelle“.

Er nennt als Beispiel das Sommerfest des Klubs oder das Sommervorbereitungsturnier der Jugend am 30. August. Dass ein mobiler Verkaufsstand positiv angenommen werde, zeige allein das Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen im vergangenen November. „Wir hatten einen Stand mit unseren Pudelmützen, wo an dem Tag insgesamt 35 Stück verkauft wurden.“

Info: Der Online-Fanshop des SV Sonsbeck ist unter www.sv-sonsbeck.fan12.de zu erreichen.