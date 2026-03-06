📖 Blick in die Geschichtsbücher: FC Schüttorf vs. Eintracht Nordhorn Ticker zum Mitmeckern von G. B. · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser

Bevor am Sonntag, 08.03.2026, der Ball wieder zwischen FC Schüttorf 09 und SV Eintracht Nordhorn rollt, haben wir im FuPa-Archiv gewühlt. Der Liveticker vom 09.08.2015, damals noch Bezirksliga, wurde entstaubt, neu aufgelegt und im 11Freunde-Gewand geschniegelt. Ein Derby von früher, erzählt mit dem Charme von heute. Zum Warmwerden. Und vielleicht als leise Erinnerung daran, dass ein einziges Luftloch manchmal reicht, um Geschichte zu schreiben. ➡️ Spielbericht vom 09.08.2015 ⬅️

FuPa-Liveticker von Christof Schelke. Fotos damals wie heute: Guido Brennecke.

1’

Warm. Trocken. „Schönstes DERBYWETTER“, schreibt Christof Schelke. Man spürt förmlich den Kaffee in der Hand und die Hoffnung auf 90 Minuten Leidenschaft. 3’ Erste Flanke Eintracht. Brink sicher. Ein Satz, der mehr Ruhe ausstrahlt als das Spiel später.

8’ TOOOOR für Schüttorf! 1:0 Hoher Ball. Sijtsma tritt ein Luftloch, Holthaus sagt artig Danke und schiebt rechts unten ein. Erstes Saisontor. Derbylogik: Ein Fehler reicht.

16’ Eintracht wirkt verunsichert. Das Derby hat jetzt diese leichte „Was war das denn gerade?“-Atmosphäre. 24’ Fietz verletzt sich bei einem Kopfball. Wechsel: Hakan Kus kommt rein. Derby heißt auch: Eisbeutel statt Eleganz. 30’ „Im Moment keine Chancen.“ Man hört förmlich, wie der Ticker kurz auf die Uhr schaut.

39’ Abseitstor von Bayraktar. Kurz Jubel, dann Fahne. Klassiker. 45’+1 Halbzeit. Bis hierhin: viel Wille, wenig Glanz. Christof bleibt tapfer an der Tastatur.

46’ Weiter geht’s. Die Hoffnung stirbt bekanntlich nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. 51’ „Beide Mannschaften wollen, kriegen es aber nicht hin.“ Manchmal ist ein Liveticker ehrlicher als jede Taktikanalyse. 59’ „Ein schlechtes Spiel.“ Keine Metaphern. Keine Umschweife. Nur Wahrheit. 61’ Freistoß Eintracht, Brink zu weit vor dem Tor, lenkt den Ball noch eben drüber. Ecke verpufft. Wie so vieles an diesem Nachmittag.

64’ Holthaus schießt, Acar schießt nach – der Eintracht-Keeper wieder da. Es ist kein Spiel, es ist eine Wiederholungsschleife. 73’ Großchance Schüttorf. Bayraktar – weit drüber. Stockentree hatte vorhin ähnlich gezielt. Symmetrie des Unvermögens.

83’ Freistoß halb rechts für Eintracht. Man möchte „Jetzt aber!“ rufen. Der Ball hört nicht zu. 90’+2 Riesenchance für Stockmann am zweiten Pfosten. Ein Schüttorfer Fuß rettet. So fühlt sich ein Derby in Zeitlupe an. 90’+3 Gelb für Holthaus. Vielleicht die emotionalste Aktion der zweiten Halbzeit. Abpfiff Schüttorf gewinnt 1:0. Die bessere von zwei schlechten Mannschaften, wie der Ticker schon früh wusste.