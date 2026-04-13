 2026-04-10T07:15:08.667Z

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📖 Blick in die Geschichtsbücher: Eltern vs. Haren

Damals noch Schulter an Schulter Richtung Kreisliga, heute mitten im Abstiegskampf: Der SV Eltern und TuS Haren treffen sich wieder, nur diesmal geht’s nicht um den Aufstieg, sondern ums nackte Überleben. Das 1:1 vom 30.05.2025? Geschichte. Jetzt zählt jeder Zentimeter Rasen und vielleicht ein dreckiges 1:0.

von P. M. · Gestern, 17:03 Uhr · 0 Leser

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