Blick beim SC Opel geht nach oben

Rüsselsheim. Viele Neuzugänge, nur ein Abgang: Der SC Opel Rüsselsheim geht gut gerüstet in die neue Saison und will nun oben angreifen in der A-Liga. „Wir haben unseren Kader vergrößert und konnten uns auf allen Positionen verstärken“, berichtet Opel-Trainer Özkan Alik von einer erfolgreichen Planung.