Blick auf kommende Saison: Rhenania Bottrop vermeldet sieben Zugänge Mit nur vier Punkten steht Rhenania Bottrop am Ende der Landesliga, Gruppe 2. Mit 18 Zählern Rückstand auf das rettende Ufer gibt es wenig Hoffnung für den Landesligisten. Die Planungen für die kommende Saison können jedoch bereits erste Erfolge liefern. von Tristan Benten · Gestern, 14:00 Uhr · 0 Leser

Rhenania Bottrop vermeldet sieben Zugänge – Foto: David Zimmer

Landesliga, Gruppe 2: Es bleibt eine harte Saison für Rhenania Bottrop. Auch im 17 Liga-Spiel in Folge hagelte es eine Niederlage für die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Thiele. Mit nur vier Punkten steht sein Team abgeschlagen am Tabellenende - der Abstieg scheint nicht mehr abwendbar zu sein. Im Gegensatz zum Sportlichen kann die Kaderplanung für die kommende Spielzeit einige Erfolg verbuchen.

Sieben Zugänge Der Landesliga-Abstieg ist so gut wie besiegelt für Rhenania Bottrop. Für die kommende Saison verstärkte sich der Landesligist allerdings. Hussein Solh (Fortuna Bottrop), Simon Palmen (Sportfreunde Königshardt), Phillip Demler (Schwarz-Weiß Alstaden), Nico Große-Beck (Blau-Weiß Fuhlenbrock), Hüssein El-Moussa (Dostlukspor Bottrop), Marcel Bambic (FC Sterkrade 72) und Olcay Yilmaz (VfB Bottrop) haben sich allesamt für den Wechsel nach Bottrop entschieden. Bei der Kaderplanung setzt der Tabellenletzte der Liga somit auf Erfahrung, sowie auch auf junge Talente. Mit Große-Beck kommt zudem ein alter Bekannter zurück, denn der 30-Jährige war bereits zwei Spielzeiten für Rhenania aktiv und feierte in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die Bezirksliga.

Mit nur 26 erzielten Toren stellt Bottrop die ungefährlichste Offensive der Liga. Daher verstärkte sich der Verein aktiv im Angriffsbereich. Der junge Palmen, der in der aktuellen Saison auf sieben Treffer in der Bezirksliga kommt und Yilmaz, der seine Torgefährlichkeit schon in der Westfalenliga unter Beweis stellte, sollen der Mannschaft von Thiele in der kommenden Spielzeit zu mehreren Treffern verhelfen. Solh und Demler sollen Stabilität geben Neben dem Angriff ist weiterhin die Defensive ein Manko - insgesamt musste Rhenania bereits 95 Gegentore hinnehmen. Im kommenden Spieljahr sollen Solh und Demler dafür sorgen, dass die Abwehr in Bottrop besser agiert. Während Demler schon Spiele in der Westfalenliga sammelte, spielte Solh in der Landesliga. Beide Verteidiger bringen somit einiges an Erfahrung mit sich und sollen dem Team neuen Halt verschaffen.