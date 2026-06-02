Blick auf den DFB-Pokal

Zu den möglichen Kontrahenten zählen zahlreiche Traditionsvereine sowie einige Überraschungsteilnehmer aus den Regional- und Oberligen. Besonders reizvoll wären Duelle mit dem niedersächsischen Rivalen Eintracht Braunschweig oder dem Drittligisten VfL Osnabrück. Auch Begegnungen mit Klubs wie Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, TSV 1860 München oder Hansa Rostock würden sportlich und atmosphärisch einiges versprechen.

Traditionsvereine und Außenseiter im Lostopf

Neben bekannten Namen befinden sich auch zahlreiche Amateurvereine unter den möglichen Gegnern. Dazu gehören unter anderem SV Hemelingen, SC St. Tönis, Lüneburger SK Hansa, SSV Jeddeloh II oder SV Westfalia Rhynern, die sich als Landespokalsieger für den Wettbewerb qualifiziert haben.