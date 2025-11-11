Blesius erlöst die anfangs „regungslosen“ Isselerinnen

Im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel von Pascal Schramm zu Fatih Yilmaz musste sich die Spielvereinigung dem SV Saar 05 Saarbrücken geschlagen geben. Dabei war es nach zwei Minuten ein Eigentor nach einem Eckball, das den ungünstigen Start für die Trierer einläutete. Keine fünf Minuten später trafen die Gastgeber zum 2:0. „In der ersten Halbzeit sind wir noch etwas verhalten aufgetreten“, sagte Yilmaz, der dafür aber Verständnis zeigte: „Ich habe die Mannschaft erst vor ein paar Tagen übernommen, und die vorherigen Ergebnisse waren deutlich. Das spielt auch im Kopf eine große Rolle. Dennoch spüre ich bereits, dass sich etwas Positives entwickelt.“ Im zweiten Durchgang spielten die Trierer mutiger. „Leider haben wir uns nicht mit einem Tor belohnt. Es war aber ein Schritt nach vorne: Wir sind selbstbewusster aufgetreten und haben ein klares System verfolgt“, resümierte der neue Trainer des noch immer punktlosen Schlusslichts.