 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Anne Blesius schoss Issel zum Sieg gegen Urbar.
Anne Blesius schoss Issel zum Sieg gegen Urbar. – Foto: Sebastian Schwarz

Blesius erlöst die anfangs „regungslosen“ Isselerinnen

Frauen- und Jugendfußball: Regionalligist setzt seine Positivserie fort – Eintracht-U17 gewinnt Zehn-Tore-Spektakel in Mainz. BILDERGALERIE

Verlinkte Inhalte

Frauen-RL Südwest
U17 RL Südwest
U15 RL Südwest
B-JunIn-RL Südwest
FC Urbar

Frauen-Regionalliga: TuS Issel – FC Urbar 2:0 (0:0)

Aufrufe: 011.11.2025, 15:43 Uhr
Sonja GauerAutor