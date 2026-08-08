B’lengenfeld bezwingt Dingolfing - Blitz-Tor beschert Passau den Sieg

Für den FC Dingolfing gab es gegen Burglengenfeld kein Durchkommen. – Foto: Paul Hofer

Der fünfte Spieltag der Landesliga Mitte bot am Samstag gleich sieben spannende Partien. Der FC Dingolfing musste dabei gegen ambitionierte Gäste aus Burglengenfeld die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der 1. FC Passau, Türk Gücü Straubing und Kareth-Lappersdorf konnten ihre Duelle jeweils für sich entscheiden, während Vornbach und Ettmannsdorf leer ausgingen. Der TSV Bogen und der TSV Bad Abbach trennten sich derweil torlos mit 0:0.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir hätten heute vermutlich noch zwei Stunden spielen können, uns hat jegliche Konsequenz vor dem gegnerischen Tor gefehlt. Burglengenfeld hat extrem diszipliniert gespielt, war bissig und effektiv. Nach dem 0:2 hatten wir auch zu wenig Struktur in unserem Spiel. Somit müssen wir die Niederlage akzeptieren, zumal es die Gäste hervorragend gemacht haben.“ Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wir hätten heute vermutlich noch zwei Stunden spielen können, uns hat jegliche Konsequenz vor dem gegnerischen Tor gefehlt. Burglengenfeld hat extrem diszipliniert gespielt, war bissig und effektiv. Nach dem 0:2 hatten wir auch zu wenig Struktur in unserem Spiel. Somit müssen wir die Niederlage akzeptieren, zumal es die Gäste hervorragend gemacht haben.“



Christian Wolf (2. Vorstand 1. FC Passau): „Wir sind gut ins Spiel gekommen und schießen gleich zu Beginn das 1:0. Nach der ersten Trinkpause wurde die Partie offener, dafür aber auch nicht mehr so ansehnlich. Am Ende steht bei uns hinten die Null und unterm Strich war es, gemessen an den Torchancen, ein verdienter Sieg.“

Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Ein Spiel, das wir definitiv nicht verdient haben zu verlieren. Wir geraten nach zwei, drei Minuten durch einen Freistoß in Rückstand, dem eine klare Fehlentscheidung vorausging. Auch am Ende gab es auf beiden Seiten zwei Fehlentscheidungen. Nichtsdestotrotz haben wir das einigermaßen gut weggesteckt und hatten vor der Halbzeit einen gut herausgespielten Angriff, den wir machen müssen. Den hält der gegnerische Torwart allerdings noch sehr, sehr gut. Nach der Pause kamen wir super heraus und hatten drei richtig gute Aktionen. Aus meiner Sicht hatten wir die deutlich klareren Chancen, bei denen wir einfach mindestens zwei machen müssen. Ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen. Die Jungs hätten sich mindestens einen Punkt verdient gehabt.“



Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): „Die heutige Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, war einfach gar nichts und enttäuschend. Wir waren weit weg von den Leistungen in den letzten Spielen und so kannst du auch keine Punkte holen.“



Maximilian Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Es ist ein gerechtes Unentschieden, vielleicht mit einem kleinen Vorteil für Bad Abbach über 90 Minuten gesehen. Wir haben gut angefangen und hätten uns durch zwei riesige Chancen belohnen müssen. Wir hatten dann aber auch ein-, zweimal Glück und haben immer wieder noch einen Fuß dazwischen bekommen. Im zweiten Durchgang war Bad Abbach dann stärker. Über 90 Minuten gesehen ist das Unentschieden denke ich in Ordnung.“



Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Die ersten zehn Minuten haben wir gut ins Spiel gefunden, bekommen dann aber durch einen individuellen Fehler das Gegentor. Danach waren wir ordentlich im Spiel, hatten nach vorne aber zu wenig Durchschlagskraft. In der zweiten Halbzeit kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil sie alles versucht hat. Meiner Meinung nach hätten wir in der 80. Minute einen Elfmeter bekommen müssen. In der Summe ist es so: Wir haben heute zu einfache Fehler gemacht und hatten zu wenig Durchschlagskraft nach vorne.“



Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Unterm Strich hätten wir heute noch mehr Tore machen müssen. Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen. Wir hatten insgesamt deutlich mehr Chancen. Gratulation an die Mannschaft zu einer guten Leistung.“



Erkan Kara (Sportlicher Leiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Ein sehr, sehr guter und konzentrierter Auftritt. Wir haben Lam nur sehr wenig ins Spiel kommen lassen und waren nach vorne stets gefährlich. Wir hätten sogar die Möglichkeit gehabt, zwei oder drei Tore zu schießen. Das Ergebnis geht aufgrund einer sehr starken ersten Halbzeit in Ordnung. Hut ab vor unseren Männern, wie sie dieses 1:0 leidenschaftlich verteidigt haben. Man muss der Mannschaft ein großes Lob aussprechen.“