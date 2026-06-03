Bleidenstadts Kapitän und Youngster: Erbenheim schnürt Transfer-Paket Die neuen Trainer der SVE-Teams müssen Neuanfang von Null starten +++ Erstes Kader-Gerüst der Gruppenliga-Mannschaft steht von Philipp Durillo · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Max Schönleber wechselt im Sommer vom TSV Bleidenstadt zum SV Erbenheim. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Seit eineinhalb Wochen hat der SV Erbenheim Planungssicherheit, dass er auch in der kommenden Saison in der Gruppenliga antreten wird. Als drittschwächste Rückrundenmannschaft hat der SVE mit Ach und Krach den Ligaerhalt geschafft, entscheidend dafür war der Heimsieg im Kellerduell gegen die SG Ra/Ma. Dabei dürften nicht nur die aktuellen Erbenheimer Spieler durchgeschnauft haben, sondern vor allem auch die künftigen. Denn beim SVE wird es im Sommer einen kompletten Neuaufbau geben. Bei einem Abstieg in die Kreisoberliga, das gibt der künftige Spielertrainer Eric Pascal Bender zu, "wäre unsere Planung zusammengebrochen".

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Denn Bender, dessen künftiger Co-Trainer Mika Leifermann und der ebenfalls neue Trainer der Zweiten, Steven Lenzer, müssen in Sachen Kaderplanung einen kompletten Neuaufbau bewältigen. Sie legen im wahrsten Sinne des Wortes bei Null los. "Es gehen alle Spieler weg aus den beiden Aktivenmannschaften", schildert Pascal Bender die Situation.

Nach Monaten der Planung stehe nun aber das Grundgerüst des Kaders der künftigen Mannschaft, mit der Bender die Gruppenliga "im Tabellenmittelfeld" abschließen will. 17 Zusagen zählt Bender, darunter drei Torhüter. Das Keeper-Trio, bestehend aus Patrik Göttert, Rene Sehl und Lion Karsten, wechselt geschlossen aus Delkenheim nach Erbenheim und wird sich einen Dreikampf um den Status als Nummer eins liefern. Dazu wechselt aus Delkenheim die "Achse" der Vorsaison mit nach Erbenheim: Neben Leifermann sind das Kerem Anadolu, Tim Basic und Akim Arndt. Renato Pereira, dessen Wechsel ebenfalls vorgesehen war, hat sich kurzfristig Richtung UDP Mainz verabschiedet.