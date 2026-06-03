Bleidenstadts Kapitän und Youngster: Erbenheim schnürt Transfer-Paket

Wiesbaden. Seit eineinhalb Wochen hat der SV Erbenheim Planungssicherheit, dass er auch in der kommenden Saison in der Gruppenliga antreten wird. Als drittschwächste Rückrundenmannschaft hat der SVE mit Ach und Krach den Ligaerhalt geschafft, entscheidend dafür war der Heimsieg im Kellerduell gegen die SG Ra/Ma. Dabei dürften nicht nur die aktuellen Erbenheimer Spieler durchgeschnauft haben, sondern vor allem auch die künftigen. Denn beim SVE wird es im Sommer einen kompletten Neuaufbau geben. Bei einem Abstieg in die Kreisoberliga, das gibt der künftige Spielertrainer Eric Pascal Bender zu, "wäre unsere Planung zusammengebrochen".
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Denn Bender, dessen künftiger Co-Trainer Mika Leifermann und der ebenfalls neue Trainer der Zweiten, Steven Lenzer, müssen in Sachen Kaderplanung einen kompletten Neuaufbau bewältigen. Sie legen im wahrsten Sinne des Wortes bei Null los. "Es gehen alle Spieler weg aus den beiden Aktivenmannschaften", schildert Pascal Bender die Situation.
Nach Monaten der Planung stehe nun aber das Grundgerüst des Kaders der künftigen Mannschaft, mit der Bender die Gruppenliga "im Tabellenmittelfeld" abschließen will. 17 Zusagen zählt Bender, darunter drei Torhüter.
Das Keeper-Trio, bestehend aus Patrik Göttert, Rene Sehl und Lion Karsten, wechselt geschlossen aus Delkenheim nach Erbenheim und wird sich einen Dreikampf um den Status als Nummer eins liefern. Dazu wechselt aus Delkenheim die "Achse" der Vorsaison mit nach Erbenheim: Neben Leifermann sind das Kerem Anadolu, Tim Basic und Akim Arndt. Renato Pereira, dessen Wechsel ebenfalls vorgesehen war, hat sich kurzfristig Richtung UDP Mainz verabschiedet.
Viele der Neuen fallen in die Kategorie: "Unbeschriebenes Blatt"
Bei den externen Neuen ist es ein Mix aus wenigen Erfahrenen und vielen jungen Spielern, die teilweise von der anderen Rheinseite kommen und im Wiesbadener Aktivenfußball eher in die Kategorie "unbeschriebenes Blatt" fallen. "Ich wollte eher junge Spieler holen, die gut ausgebildet sind, zweimal in der Woche ins Training kommen und eine Zugehörigkeit zum Verein aufbauen", kommentiert Bender die Verpflichtung von Nima Khosravan (FV Biebrich U19), Vincent Aryaie (FV Biebrich U23), Nico Mancini und Leon Skonieczny (beide TuS Marienborn U19). Dazu kommt mit Ayman Lakouini (TSV Zornheim) ein weiterer Spieler, der erst ein Jahr im Aktivenbereich absolviert hat.
Im Vergleich geht der 22-jährige Kerim Durmazalp (FC Bierstadt) fast schon als Routinier durch. In Naurod in der Kreisoberliga gesetzt, in Walluf in der Verbandsliga eher Ergänzungsspieler (alle zwölf Liga-Einsätze als Einwechselspieler), will Robert Koßmagk es nun in der Gruppenliga probieren und wechselt ebenfalls zum SVE.
Schönleber ein ehemaliger Mitspieler aus Eltviller Zeiten
Als erfahrene Spieler hat Bender seinen ehemaligen Mitspieler aus Eltviller Verbandsliga-Zeiten, Max Schönleber, von einem Engagement in Erbenheim überzeugen können. Schönleber war zuletzt Kapitän beim Ligakonkurrenten TSV Bleidenstadt. "Ein absoluter Wunschspieler, ich habe großes Vertrauen und ihn und wir wollen ihn auch bei uns gleich in eine Führungsposition heben", sagt Bender. Aus alten gemeinsamen Tagen beim TuS Nordenstadt hat Bender seinen Spezi Gregor Schenk akquiriert, der ebenfalls bei Erbenheim spielen soll - "wenn es der Körper zulässt", sagt Bender. Ferner wechselt Louis Wirbelauer (32) von Hassia Bingen zu Erbenheim, bestätigt Bender - und kündigt weitere Transfers an.