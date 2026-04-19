Bleichs später Freistoß: Ramelsloh jubelt in der Nachspielzeit

Kein Sieger im Mittelfeldduell! Die SG Elbdeich schnupperte durch einen Strafstoß von Eric Warnke lange am Erfolg (49.), doch in der Schlussphase meldete sich der TSV Stelle durch Lennard Maack zurück (81.).

Der MTV Ramelsloh musste bis in die Nachspielzeit warten, um doch noch einen Sieg zu bejubeln. Tim-Ole Bleich beförderte einen Freistoß direkt ansehnlich in die Maschen und festigt die Tabellenführung Ramelslohs damit (90.+2). Zwischenzeitlich hatten die Fleestedter selbst an der Führung geschnuppert und eine Überraschung nur hauchzart verpasst.

Schon am Donnerstagabend feierte die SG Estetal II einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Ligaverbleib. Felix Müller brachte den Underdog in Führung (44.), doch Jonas Süßenguth glich für Tostedt kurz nach Wiederanpfiff aus (50.). Deswegen war es mitentscheidend, dass Kevin Schweer die schnelle Antwort parat hatte (54.) und seine Farben wieder in Führung beförderte.

Dass Kelvin Gallwas noch vor der Pause den Rückstand egalisierte (45.+2), war für den FC Hanstedt-Brackel wohl der Schlüssel zum späteren Erfolg. Der Torjäger brachte sein Team nach dem Seitenwechsel auch in Führung (54.), bevor Nick von Elling für die Vorentscheidung sorgte (83.). Dass Adrian Fehling für Wistedt nochmal verkürzte, blieb folgenlos (90.+2).

Insbesondere nach dem Anschlusstreffer von Shahin Tagac sahen sich die Meckelfelder auf einem guten Weg, einen Fuß für Zählbares in die Tür zu bekommen. Stattdessen geriet der TVM letztlich deutlich unter die Räder und bleibt nur knapp über dem Strich. Die Eintracht Elbmarsch nutzt wiederum den Patzer des FC Jesteburg-Bendestorf II und klettert auf einen Aufstiegsplatz.

TVM-Cheftrainer Alexander Bock: „Das Ergebnis klingt schlimmer als es ist. Denn wir sind eigentlich gut reingekommen, auch wenn wir vielleicht den einen oder anderen Wackler hatten. Wir waren bis zum 1:3 komplett ebenbürtig und hatten sogar die Chancen, den Ausgleich zu machen. Nach dem vierten Gegentor sind wir leider auseinandergebrochen und haben vieles vermissen lassen. Das ist ärgerlich, weil viel mehr drin gewesen ist. Diese Spiele gibt es – Mund abwischen und dann freuen wir uns auf unser nächstes Flutlicht-Heimspiel.“