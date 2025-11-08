Bleibt Südwest makellos?

Der 9. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga verspricht jede Menge Brisanz: RW Merl will Spitzenreiter Südwest Köln ein Bein stellen, während im Tabellenkeller Jüngersdorf und Homburg-Bröltal um den Anschluss kämpfen. Auch Waldenrath und Bergfried Leverkusen stehen im direkten Duell unter Zugzwang, während Casa Espana und Spoho II wichtige Punkte für die obere Tabellenhälfte anvisieren.

Für den Tabellenführer geht es zu RW Merl, das nach dem jüngsten Aufwärtstrend mit breiter Brust in die Partie geht. Co-Trainer Jan Schüll weiß jedoch, was auf sein Team zukommt: „Wir treffen auf einen starken Gegner, der aktuell ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Entscheidend wird sein, dass wir unseren Prinzipien treu bleiben – mit dem klaren Ziel, die drei Punkte in Merl zu behalten.“

Im Tabellenkeller wartet derweil das richtungsweisende Duell zwischen TuS Jüngersdorf und TuS Homburg-Bröltal. Die Gastgeberinnen stehen weiter ohne Punkt am Tabellenende, während Bröltal mit sechs Zählern etwas Luft hat. Jüngersdorfs Coach Hans-Josef Ohrem bleibt kämpferisch: „Der erste Saisonsieg bleibt das Ziel – wenn wir unsere Chancenverwertung verbessern, wird das auch funktionieren.“ Homburgs Trainer Mats Bollmann warnt dagegen eindringlich vor Nachlässigkeit: „Wir werden nicht so blauäugig sein und den Gegner unterschätzen. Jüngersdorf wird alles reinwerfen – wir müssen dagegenhalten und gleichzeitig mutig bleiben.“ Morgen, 13:00 Uhr TuS Jüngersdorf-Stütgerloch Jüngersdorf TuS Homburg-Bröltal 1927 TuS Bröltal 13:00 PUSH

Auch im Tabellenmittelfeld stehen sich zwei Teams mit Ambitionen gegenüber: SV Waldenrath/Straeten empfängt SV Bergfried Leverkusen. Waldenraths Coach Maik Honold fordert nach zwei Remis wieder einen Sieg: „Es wird Zeit, dass wir uns endlich belohnen. Wir spielen zuhause – hier zählt nur Leidenschaft, Wille und der unbedingte Glaube an uns selbst.“ Auf der Gegenseite will Bergfried wichtige Punkte einfahren. Trainer Sebastian Finster betont: „Wir müssen in jedem Spiel über uns hinauswachsen – unabhängig vom Gegner. Mit der richtigen Einstellung und Leidenschaft wollen wir am Sonntag die nächsten wichtigen Punkte einfahren.“