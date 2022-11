BLEIBT SPVGG MÖHRINGEN AUF DER ERFOLGSSPUR?

Kreisliga A2: SV HNK Slaven Stuttgart – Spvgg Möhringen (Samstag, 14:30 Uhr)



Die Spvgg Möhringen trifft am Samstag (14:30 Uhr) auf SV HNK Slaven Stuttgart. Das letzte Ligaspiel endete für SV HNK Slaven Stuttgart mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen TSV Bernhausen II. Die Spvgg Möhringen schlug Calcio Leinfelden-Echterdingen II am Sonntag mit 3:2 und hat somit Rückenwind.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV HNK Slaven Stuttgart 23 Zähler zu Buche. Zuletzt lief es recht ordentlich für die Elf von Trainer Igor Kantar – zehn Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.

Mit 16 Zählern aus elf Spielen steht die Spvgg Möhringen momentan im Mittelfeld der Tabelle. Das Team von Coach Sascha Gavranovic wartet mit einer Bilanz von insgesamt vier Erfolgen, vier Unentschieden sowie drei Pleiten auf. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den Gast dar.

Aufpassen sollte die Spvgg Möhringen auf die Offensivabteilung von SV HNK Slaven Stuttgart, die durchschnittlich mehr als dreimal pro Spiel zuschlug.