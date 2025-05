„Bleibt schon ein paar Tage im Kopf haften“ – Oberweikertshofen steckt in der Krise

Der SC Oberweikertshofen kommt im laufenden Jahr einfach nicht in Tritt – ganz im Gegenteil. In Memmingen soll der Knoten platzen.

Oberweikertshofen – Vor dem Auswärtsspiel am Samstag, 13 Uhr, beim FC Memmingen II sucht der SC Oberweikertshofen weiter seine Form. Zuletzt setzte es deutliche Niederlagen gegen Kaufering und Pfaffenhofen. Die zu verarbeiten dauere eine Weile, meinte SCO-Interimscoach Dominik Widemann: „Das bleibt schon ein paar Tage im Kopf haften.“ Und so stand im Abschlusstraining unter anderem auf dem Plan, den Kopf wieder freizubekommen.

„Natürlich werden wir noch einmal einige Dinge ansprechen, die mir nicht so gefallen haben, vor allem die zweite Halbzeit gegen Pfaffenhofen“, erklärte Widemann. „Die Fehler müssen wir unbedingt abstellen, wollen wir in Memmingen nicht die nächste Pleite kassieren.“ Auf die erste Halbzeit dagegen könne man bis auf das Gegentor aufbauen, so Widemann. „Mit der Einstellung und konsequenten Abwehrleistung sollte dann auch aus Memmingen zumindest ein Teilerfolg möglich sein.“ Im Hinspiel rang der SCO in einer kampfbetonten Begegnung die Bayernliga-Reserve aus dem Allgäu noch mit 3:2 nieder. Einsatzbereitschaft fordert Widemann auch diesmal von seiner Mannschaft.

Matija Radonjic und Antonios Masmanidis werden dazu nicht mit dabei sein. Sie wurden aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader verbannt. Beide werden wohl nicht mehr das Trikot des SC Oberweikertshofen tragen. Ihre Verträge laufen ohnehin im Sommer aus. (Dieter Metzler)