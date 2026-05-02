Bleibt Schneifel mit Derbysieg oben dran?

Für die Gäste geht es zwar tabellarisch um nicht mehr allzu viel, nach dem 0:2 in Andernach erwartet Trainer Fabian Ewertz aber eine Reaktion: „Wir müssen bereit sein, eine Top-Einstellung an den Tag zu legen, sonst werden wir keine Chance haben. Der Unterschied ist, dass es für den Gegner noch darum geht, was Großes zu erreichen. Das bedeutet zwar mehr Druck, ist aber auch ganz cool. Von daher fällt es mir schwer, zu sagen, was uns dort erwartet.“
Personal: Yannick Moitzheim musste in der vergangenen Woche noch aufgrund seiner muskulären Probleme aussetzen, soll aber für die Partie gegen Bitburg wieder zur Verfügung stehen. Udo Backes wird dagegen wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen. Auch Keeper Dennis Koziol wird aufgrund muskulär bedingt weiter fehlen. Ihn ersetzt Aron Scheuern. Bei den Gästen fällt Maximilian Koch aufgrund einer Bänderverletzung aus.
SG Arzfeld – VfB Linz (Samstag, 18.30 Uhr, Arzfeld, Kunstrasenplatz)
Ausgangslage: Die Abschiedstour der SG Arzfeld geht weiter. Im vorletzten Heimspiel der Saison möchten die bereits als Absteiger feststehenden Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen nach zehn Pleiten in Folge endlich mal wieder punkten. „Vor allem die beiden Heimspiele wollen wir positiv gestalten. Unsere Fans warten schon seit Wochen auf einen Sieg, zudem wollen wir uns auch selbst für die Arbeit der vergangenen Monate belohnen“, meint Florian Moos, Spielertrainer der Isleker.
Personal: Tom Biewald kehrt nach überstandener Krankheit in den SG-Kader zurück.
SG Mülheim-Kärlich – SV Rot-Weiss Wittlich (Sonntag, 14 Uhr, Mülheim-Kärlich, Hybridrasenplatz)
Ausgangslage: Durch den 3:1-Sieg im Topspiel gegen Spitzenreiter Ahrweiler haben die Wittlicher die Vorentscheidung um Platz eins vorerst vertagt. Dennoch liegt bei nur zwei Punkten Vorsprung auf den Drittplatzierten der Fokus weiter darauf, den Aufstiegs-Relegationsplatz zu verteidigen. „Der Sieg gegen Ahrweiler war sehr wichtig für unser Selbstvertrauen. Wichtig ist es nun, diese Konstanz in der Leistung auch gegen Mülheim-Kärlich auf den Platz zu bringen. Das ist zu Hause immer noch eine Spitzenmannschaft. Die Tabelle sagt aktuell, dass wir den zweiten Platz verteidigt haben. Wir können erst mal nur das tun, was wir selber in der Hand haben, um den Relegationsplatz zu verteidigen“, sagt Yusuf Kasal, Coach der Rot-Weißen, vor der Partie am Rhein.
Personal: Coach Kasal rechnet damit, auf dasselbe Personal wie am vergangenen Wochenende gegen Ahrweiler zurückgreifen zu können.
FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Andernach (Sonntag, 15 Uhr, Morbach, Alfons-Jakobs-Stadion)
Ausgangslage: In der Partie zwischen der FV Hunsrückhöhe und der SG Andernach geht es im direkten Duell um den sechsten Tabellenplatz. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Trier II folgte für die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld zuletzt ein ernüchterndes 1:1-Remis bei Schlusslicht Wissen. Umso wichtiger wäre es für die FVH, den kommenden Gegner mit einem Heimsieg punktemäßig einzuholen. „Der Druck ist ein bisschen raus, dennoch sollte es unser Anspruch sein, noch das Maximum aus der Saison herauszuholen. Wichtig ist aber auch, dass wir weiter zusammenwachsen“, sagt Pascal Meschak, Coach der Hunsrücker. Mit Andernach erwarten die Morbacher eine Mannschaft, die robust auftritt, gleichzeitig aber auch spielstark agiert. Wichtig sei es daher, wie zuletzt beim Heimsieg gegen Trier II, „defensiv gut zu stehen und im letzten Drittel besser nach vorne zu spielen als gegen Wissen“, wie Meschak ergänzt.
Personal: Yannick Böhnke, zuletzt berufsbedingt verhindert, kehrt in den Kader der Hunsrücker zurück. Sicher ausfallen wird dagegen André Petry mit einer Sprunggelenksverletzung. Fraglich sind zudem die Einsätze von Bastian Süß (Ziehen in der Kniekehle), Henrik Molitor (Fußverletzung) und Matthias Haubst (muskuläre Probleme).
Spiele vom Donnerstag:
FV Rübenach – SG Hochwald 1:6 (1:4)
Die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden triumphierten zum dritten Mal in Folge. Dabei mussten sie im Koblenzer Stadtteil einen frühen Rückstand verkraften: Marvin Geissen nutzte nach einem Pass in den Strafraum den Freiraum (10.). Die Führung hielt nur 30 Sekunden. Nach einer Ecke traf André Paulus volley. Linus Merling, Till Weber und Elias Stelker schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 4:1. Der abgeschlagene Aufsteiger kämpfte, stand aber gegen souverän auftretende Gäste auf verlorenem Posten. Merling und Paulus freuten sich im zweiten Durchgang über ihren jeweiligen zweiten Treffer. In der Schlussphase feierte der 18-jährige Louis Lauer seine ersten Einsatzminuten in der Rheinlandliga. SG-Trainer Fabian Mohsmann jubelte: „Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, da wir wieder unser wahres Gesicht gezeigt haben. Wir haben den Klassenverbleib aber noch nicht in trockenen Tüchern. Fußballerisch und mental sind wir mit unserer Rumpftruppe stark aufgetreten. Rübenach kann mit dem Ergebnis noch zufrieden sein.“
Für den wahrscheinlichen Fall, dass es vier Absteiger gibt, sind die Hochwälder gerettet. Fünf Teams steigen nur dann ab, wenn etwa sowohl Eisbachtal als auch Cosmos Koblenz aus der Oberliga ab- und der Rheinlandliga-Zweite nicht in der Relegation aufsteigen würde.
Hochwald: Koltes – R. Mohsmann, Diop (77. Webel), R. Mertinitz (82. Baumeister), Paulus, Merling (88. Lauer), Burg, Weber, Djamba (89. Bettendorf), Stelker, Lenz
Schiedsrichter: Nicolas Prinz (Trier)
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marvin Geissen (10.), 1:1, 1:6 André Paulus (11., 90.+2), 1:2, 1:5 Linus Merling (27., 49.), 1:3 Till Weber (33.), 1:4 Elias Stelker (41.)
SpVgg EGC Wirges – SV Eintracht Trier II 1:1 (0:0)
In der ersten Hälfte verpassten Vincent Boesen, Soumah Morlaye und Moritz Jost die Trierer Führung. Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff ließ Jost die Trierer U23 nach starkem Zuspiel von Morlaye jubeln: Er hatte mit einem Schlenzer ins lange Eck Erfolg. In der 90. Minute entschied der Unparteiische Robert Depken auf Foulspiel von Simon Maurer im eigenen Strafraum. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Marian Kneuper zum 1:1-Endstand.
„Das Ende war für uns leider sehr unglücklich. Wir hätten das Spiel vorher entscheiden müssen. Mehrere Großchancen haben wir in der ersten Hälfte ungenutzt gelassen“, sagte SVE-II-Trainer Holger Lemke.
Trier II: Karas – Maurer, Erasmy, Schuch (84. Yushkevich), Morlaye (87. Schirra), Wacht, Filipe, Boesen, Stepanchenko, Marx, Jost (65. Yavuz)
Schiedsrichter: Robert Depken (Koblenz)
Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Moritz Jost (46.), 1:1 Marian Kneuper (90., Foulelfmeter)