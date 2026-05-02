Bleibt Schneifel mit Derbysieg oben dran?

Ausgangslage: In der Partie zwischen der FV Hunsrückhöhe und der SG Andernach geht es im direkten Duell um den sechsten Tabellenplatz. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Eintracht Trier II folgte für die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld zuletzt ein ernüchterndes 1:1-Remis bei Schlusslicht Wissen. Umso wichtiger wäre es für die FVH, den kommenden Gegner mit einem Heimsieg punktemäßig einzuholen. „Der Druck ist ein bisschen raus, dennoch sollte es unser Anspruch sein, noch das Maximum aus der Saison herauszuholen. Wichtig ist aber auch, dass wir weiter zusammenwachsen“, sagt Pascal Meschak, Coach der Hunsrücker. Mit Andernach erwarten die Morbacher eine Mannschaft, die robust auftritt, gleichzeitig aber auch spielstark agiert. Wichtig sei es daher, wie zuletzt beim Heimsieg gegen Trier II, „defensiv gut zu stehen und im letzten Drittel besser nach vorne zu spielen als gegen Wissen“, wie Meschak ergänzt.